Мужчину будут судить за убийство друга вместо лося под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По данным старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, расследование дела по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) завершено.
Известно, что в дневное время 10 декабря прошлого года обвиняемый, будучи на охоте со своим приятелем, прицелился оружием в сторону леса, чтобы подстрелить лося. Однако пуля попала в друга.
Через некоторые время мужчина скончался в больнице. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело было передано в Артинский районный суд для рассмотрения по существу.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, трагедия произошла в лесу на территории Манчажского охотничьего хозяйства. Погибшему мужчине было 66 лет. Разрешение на охоту о обоих приятелей имелось.
Охотнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.