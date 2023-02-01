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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Мужчину будут судить за убийство друга вместо лося под Екатеринбургом

1 февраля 2023, 11:52
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Дело мужчины, который во время охоты под Екатеринбургом случайно застрелил своего напарника, целясь в лося, передано в суд.

По данным старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, расследование дела по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) завершено.

Известно, что в дневное время 10 декабря прошлого года обвиняемый, будучи на охоте со своим приятелем, прицелился оружием в сторону леса, чтобы подстрелить лося. Однако пуля попала в друга.

Через некоторые время мужчина скончался в больнице. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело было передано в Артинский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, трагедия произошла в лесу на территории Манчажского охотничьего хозяйства. Погибшему мужчине было 66 лет. Разрешение на охоту о обоих приятелей имелось.

Охотнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Свердловский охотник застрелил своего гостя вместо лося
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Охота#Лось#Выстрел#Ранение#Смерть#Больница#Суд#Происшествия#Новости УрФО
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