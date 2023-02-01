Мужчину будут судить за убийство друга вместо лося под Екатеринбургом

Через некоторые время мужчина скончался в больнице. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело было передано в Артинский районный суд для рассмотрения по существу.



По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, трагедия произошла в лесу на территории Манчажского охотничьего хозяйства. Погибшему мужчине было 66 лет. Разрешение на охоту о обоих приятелей имелось.