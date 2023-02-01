На платный возврат на Wildberries пожаловались жители Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Некоторые екатеринбуржцы заявили, что им пришли товары, которые не работают. Со счета были списаны средства за доставку. Кто-то получил более дешевый товар. Однако с этих покупателей тоже удержали средства, пишет Е1.
В пресс-службе маркетплейса отметили, что эта информация не соответствует действительности. По данным представителей, если обнаружен брак, то создается заявка на проверку. Заявку обрабатывает продавец и он же компенсирует стоимость обратной доставки.
В Wildberries отметили, что этот алгоритм только тестируется. Для покупателей условия не меняются. В случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсирована продавцом.