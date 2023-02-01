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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

На платный возврат на Wildberries пожаловались жители Екатеринбурга

1 февраля 2023, 05:58
Фото: 1MI
На новые правила возврата товаров маркетплейса Wildberries пожаловались жители Екатеринбурга. Горожане заявили, что с них берут деньги за возврат бракованного товара или того, который не соответствует заказу.

Некоторые екатеринбуржцы заявили, что им пришли товары, которые не работают. Со счета были списаны средства за доставку. Кто-то получил более дешевый товар. Однако с этих покупателей тоже удержали средства, пишет Е1.

В пресс-службе маркетплейса отметили, что эта информация не соответствует действительности. По данным представителей, если обнаружен брак, то создается заявка на проверку. Заявку обрабатывает продавец и он же компенсирует стоимость обратной доставки.

В Wildberries отметили, что этот алгоритм только тестируется. Для покупателей условия не меняются. В случае брака товара стоимость обратной доставки будет компенсирована продавцом.

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#Магазин#Возврат#Жалоба#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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