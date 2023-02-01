TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

На Ямале власти отказались от похорон бойца ЧВК «Вагнер»

1 февраля 2023, 12:33
Фото: 1MI

Пригожин пригрозил властям Ямала после отказа хоронить бойца ЧВК «Вагнер»

Погибшего солдата ЧВК «Вагнер» отказались хоронить власти Ямала. Отцу военного пришлось 5 часов везти тело сына в прицепе машины до кладбища. Ни транспорта, ни почетного караула власти не предоставили.

Погибшего звали Виктор Ульяненко. Ему было 25 лет. О произошедшем рассказала сестра солдата в сообществе «ЧП Ямал».

Не помогли, ни с организацией похорон, ни с доставкой. Полная тишина, как будто ничего не случилось. Отец сам на машине с прицепом вез гроб по кочкам, — написала сестра Виктора Анастасия Гаврилова.

На этот счет высказался и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает Muksun.fm. Он сказал, что местные власти считают, что его семья должна сначала оправдываться перед чиновниками. Он добавил, что уверен, что власти считают, что их сын — зек, который отправился на СВО ради освобождения из тюрьмы. Хотя сидел он за драку. В администрации инцидент не комментировали.

Он сидел за банальную драку, в которой максимальным ущербом для противоположной стороны был смачный фингал, который получает любой мужик в любой деревне, - добавил Пригожин.
Молодой военный из Серова погиб на спецоперации
Узнать подробнее
#Спецоперация#Похороны#ЧВК "Вагнер"#Операция на Украине#Происшествия#Новости УрФО#ХМАО#Ямал
Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
30 января 13:45
Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
31 января 10:45
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Сегодня, 12:55
С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Сегодня, 06:50
Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанки
Сегодня, 12:32