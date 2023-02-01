На Ямале власти отказались от похорон бойца ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Погибшего звали Виктор Ульяненко. Ему было 25 лет. О произошедшем рассказала сестра солдата в сообществе «ЧП Ямал».
Не помогли, ни с организацией похорон, ни с доставкой. Полная тишина, как будто ничего не случилось. Отец сам на машине с прицепом вез гроб по кочкам, — написала сестра Виктора Анастасия Гаврилова.
На этот счет высказался и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает Muksun.fm. Он сказал, что местные власти считают, что его семья должна сначала оправдываться перед чиновниками. Он добавил, что уверен, что власти считают, что их сын — зек, который отправился на СВО ради освобождения из тюрьмы. Хотя сидел он за драку. В администрации инцидент не комментировали.
Он сидел за банальную драку, в которой максимальным ущербом для противоположной стороны был смачный фингал, который получает любой мужик в любой деревне, - добавил Пригожин.