На Ямале власти отказались от похорон бойца ЧВК «Вагнер»

На этот счет высказался и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает Muksun.fm. Он сказал, что местные власти считают, что его семья должна сначала оправдываться перед чиновниками. Он добавил, что уверен, что власти считают, что их сын — зек, который отправился на СВО ради освобождения из тюрьмы. Хотя сидел он за драку. В администрации инцидент не комментировали.