Падение неизвестного объекта замечено в небе над Екатеринбургом

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
По словам мужчины, видно, что крупное светлое пятно движется к земле почти вертикально. За собой объект оставляет длинный световой хвост. Это произошло тогда, когда екатеринбуржец двигался по Егоршинскому подходу, сообщает Е1.
По словам научного сотрудника кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Виктора Гроховского, это мог быть метеор. Об этом свидетельствует скорость его падения.
Также сотрудник кафедры добавил, что данный метеор похож на тот, что был замечен в Красноярске 31 января.