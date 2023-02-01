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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Падение неизвестного объекта замечено в небе над Екатеринбургом

1 февраля 2023, 10:12
Фото: 1MI
Над Екатеринбургом примерно в 07:50 жители увидели падение неопознанного объекта. Это произошло 1 февраля. Явление попало на запись видеорегистратора екатеринбуржца.

По словам мужчины, видно, что крупное светлое пятно движется к земле почти вертикально. За собой объект оставляет длинный световой хвост. Это произошло тогда, когда екатеринбуржец двигался по Егоршинскому подходу, сообщает Е1.

По словам научного сотрудника кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Виктора Гроховского, это мог быть метеор. Об этом свидетельствует скорость его падения.

Также сотрудник кафедры добавил, что данный метеор похож на тот, что был замечен в Красноярске 31 января.

Над Екатеринбургом пролетел метеорит
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Метеор#Метеорит#Явление#Видеорегистратор#Свободное время#Новости УрФО
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