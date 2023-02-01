Пенсионерка с тростью пропала в Невьянске

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В ориентировке указано, что с собой у пенсионерки была черная сумка и трость. Ее рост составляет 164 сантиметра, телосложение плотное, волосы седые и короткие, глаза светло-зеленые.
Всех, кто знает что-либо о ее местоположении, просят сообщать по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112. Отмечается, что для поисков требуется помощь добровольцев.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге был найден мертвым 20-летний пропавший юноша. Он вышел на улицу, чтобы прогуляться. Предварительная причина наступление смерти – передозировка наркотиков.