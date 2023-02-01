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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Пенсионерка с тростью пропала в Невьянске

1 февраля 2023, 11:23
Фото: 1MI
В Невьянске ищут пропавшую 69-летнюю женщину. Ширбагина (Койнова) Светлана Анатольевна пропала 31 января. С тех пор о ней ничего неизвестно.

В ориентировке указано, что с собой у пенсионерки была черная сумка и трость. Ее рост составляет 164 сантиметра, телосложение плотное, волосы седые и короткие, глаза светло-зеленые.

Фото: "Лиза Алерт"

Всех, кто знает что-либо о ее местоположении, просят сообщать по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112. Отмечается, что для поисков требуется помощь добровольцев.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге был найден мертвым 20-летний пропавший юноша. Он вышел на улицу, чтобы прогуляться. Предварительная причина наступление смерти – передозировка наркотиков.

Пропавший молодой человек найден мертвым в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Пропала#Пенсионерка#Ориентировка#Волонтеры#Происшествия#Новости УрФО#Невьянск
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