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После смерти девочки в детсаду в Екатеринбурге огородили горку

1 февраля 2023, 07:00
Фото: 1MI
В детском саду в Екатеринбурге, где погибла девочка, огородили горку. Это случилось после того, как трехлетняя девочка удушилась шарфом.

По словам родителей воспитанников детского сада, где случилась трагедия, железная горка перевязана красной лентой. Воспитатели им рассказали, что с 25 января 2023 года в садике проводятся проверки, поэтому решили подстраховаться, пишет Ура.ру.

Напомним, трехлетняя девочка погибла после того, как зацепилась шарфом за горку. Воспитатель заметила это только через 9 минут. Ребенка удалось реанимировать. Ее доставили в больницу. Однако через шесть дней девочка скончалась. Горка, из-за которой случилась трагедия, будет демонтирована. В департаменте образования после случившегося воспитателям поручили обеспечить дополнительный контроль за детьми.

Подробности дела об удушье шарфом девочки в детсаду в Екатеринбурге
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