После смерти девочки в детсаду в Екатеринбурге огородили горку

Напомним, трехлетняя девочка погибла после того, как зацепилась шарфом за горку. Воспитатель заметила это только через 9 минут. Ребенка удалось реанимировать. Ее доставили в больницу. Однако через шесть дней девочка скончалась. Горка, из-за которой случилась трагедия, будет демонтирована. В департаменте образования после случившегося воспитателям поручили обеспечить дополнительный контроль за детьми.