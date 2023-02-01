После смерти девочки в детсаду в Екатеринбурге огородили горку

Posted Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:12
По словам родителей воспитанников детского сада, где случилась трагедия, железная горка перевязана красной лентой. Воспитатели им рассказали, что с 25 января 2023 года в садике проводятся проверки, поэтому решили подстраховаться, пишет Ура.ру.
Напомним, трехлетняя девочка погибла после того, как зацепилась шарфом за горку. Воспитатель заметила это только через 9 минут. Ребенка удалось реанимировать. Ее доставили в больницу. Однако через шесть дней девочка скончалась. Горка, из-за которой случилась трагедия, будет демонтирована. В департаменте образования после случившегося воспитателям поручили обеспечить дополнительный контроль за детьми.