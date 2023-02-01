Пропавший молодой человек найден мертвым в Екатеринбурге

Дмитрий Свяжин пропал 31 января 2023 года на Елизавете в Екатеринбурге, в ночь на 1 февраля его тело обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда «Прорыв». О гибели юноши они сообщили в социальных сетях. Официальный комментарий ведомств по поводу случившегося в данный момент отсутствует.