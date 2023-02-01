Пропавший молодой человек найден мертвым в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Напомним, что свердловчанину был 21 год. Он покинул дом с большим рюкзаком красного цвета, однако при неизвестных обстоятельствах обратно уже не вернулся.
Ранее аналогичная ситуация произошла в Серове. Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым вблизи местной пилорамы. Осмотр тела позволил оперативникам сделать вывод, что смерть наступила не в результате криминального воздействия. Тем не менее, сыщики направили труп на судебно-медицинскую экспертизу для точного выяснения обстоятельств гибели.