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Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Пропавший молодой человек найден мертвым в Екатеринбурге

1 февраля 2023, 04:37
Фото: 1MI
Дмитрий Свяжин пропал 31 января 2023 года на Елизавете в Екатеринбурге, в ночь на 1 февраля его тело обнаружили добровольцы поисково-спасательного отряда «Прорыв». О гибели юноши они сообщили в социальных сетях. Официальный комментарий ведомств по поводу случившегося в данный момент отсутствует.
Фото: ПСО "Прорыв"

Напомним, что свердловчанину был 21 год. Он покинул дом с большим рюкзаком красного цвета, однако при неизвестных обстоятельствах обратно уже не вернулся.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Серове. Без вести пропавшего мужчину нашли мертвым вблизи местной пилорамы. Осмотр тела позволил оперативникам сделать вывод, что смерть наступила не в результате криминального воздействия. Тем не менее, сыщики направили труп на судебно-медицинскую экспертизу для точного выяснения обстоятельств гибели.

Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым вблизи пилорамы в Серове
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