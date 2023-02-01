TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:19

Published Сегодня, 19:19

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Россияне стали гораздо чаще пользоваться услугами доставки

1 февраля 2023, 19:19
В РФ с каждым годом становится все больше пунктов доставки, а также расширяется география сервисов по доставке продуктов на дом и ассортимент доставляемых товаров.

К примеру, торговая сеть «Пятерочка» в 2022 году расширила географию присутствия сервиса доставки на 60%. Еще в 208 городах жители получили возможность пополнять продуктовую корзину не выходя из дома. Причем в 11 регионах сервис доставки заработал впервые. И теперь он доступен в 63 российских регионах, передает eg.ru.

 

По оценкам аналитиков, услуги ретейлера доступны порядка 70 миллионам россиян, проживающих в 208 городах, что составляет около 70% городского населения страны.

 

Клиенты "Пятерочки" в прошлом году заказывали товары с доставкой на дом чаще на 44,6%, чем в 2021 году. В среднем это более 1,34 млн заказов каждый месяц. Декабрь предсказуемо стал самым продуктивным — в этом месяце клиентам было отправлено около 2,64 миллиона заказов.

 

По частоте заказов лидерами среди всех российских регионов стали Ленинградская и Московская области.

 

Также по итогам 2022 года в пятерку самых популярных продуктов вошли: картофель — его было продано более 4 тыс. тонн, сахар-песок — 3100 тонн, бананы — порядка 2500 тонн, репчатый лук — более 1700 тонн и фасованный картофель, которого также было продано более 1700 тонн.

 

Топ-5 бакалейных товаров возглавил сахар. За ним в этой категории следуют подсолнечное масло, разрыхлитель теста, кукуруза и зеленый горошек.

 

Среди непродовольственных товаров большей популярностью пользовались товары для животных и цветоводства, а также одноразовая посуда. Причем чаще всего заказывали древесный и комкующийся наполнители для кошачьего туалета, одноразовые стаканы и тарелки, универсальный грунт.



«Доставка продуктов уже стала привычной частью современной жизни. Сервис, который начинал развиваться в столице и городах-миллионниках, сейчас набирает популярность и в региональных центрах и небольших городах. Есть множество людей, для которых такая услуга стала настоящей палочкой-выручалочкой, — мамы с детьми, пожилые люди и те, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. Поэтому мы продолжим работать над развитием и расширением географии присутствия», — заверил директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский.

Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
30 января 13:45
Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
31 января 10:45
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Сегодня, 12:55
С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Сегодня, 06:50
Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанки
Сегодня, 12:32