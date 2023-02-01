Россияне стали гораздо чаще пользоваться услугами доставки

«Доставка продуктов уже стала привычной частью современной жизни. Сервис, который начинал развиваться в столице и городах-миллионниках, сейчас набирает популярность и в региональных центрах и небольших городах. Есть множество людей, для которых такая услуга стала настоящей палочкой-выручалочкой, — мамы с детьми, пожилые люди и те, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. Поэтому мы продолжим работать над развитием и расширением географии присутствия», — заверил директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский.