Россияне стали гораздо чаще пользоваться услугами доставки

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
К примеру, торговая сеть «Пятерочка» в 2022 году расширила географию присутствия сервиса доставки на 60%. Еще в 208 городах жители получили возможность пополнять продуктовую корзину не выходя из дома. Причем в 11 регионах сервис доставки заработал впервые. И теперь он доступен в 63 российских регионах, передает eg.ru.
По оценкам аналитиков, услуги ретейлера доступны порядка 70 миллионам россиян, проживающих в 208 городах, что составляет около 70% городского населения страны.
Клиенты "Пятерочки" в прошлом году заказывали товары с доставкой на дом чаще на 44,6%, чем в 2021 году. В среднем это более 1,34 млн заказов каждый месяц. Декабрь предсказуемо стал самым продуктивным — в этом месяце клиентам было отправлено около 2,64 миллиона заказов.
По частоте заказов лидерами среди всех российских регионов стали Ленинградская и Московская области.
Также по итогам 2022 года в пятерку самых популярных продуктов вошли: картофель — его было продано более 4 тыс. тонн, сахар-песок — 3100 тонн, бананы — порядка 2500 тонн, репчатый лук — более 1700 тонн и фасованный картофель, которого также было продано более 1700 тонн.
Топ-5 бакалейных товаров возглавил сахар. За ним в этой категории следуют подсолнечное масло, разрыхлитель теста, кукуруза и зеленый горошек.
Среди непродовольственных товаров большей популярностью пользовались товары для животных и цветоводства, а также одноразовая посуда. Причем чаще всего заказывали древесный и комкующийся наполнители для кошачьего туалета, одноразовые стаканы и тарелки, универсальный грунт.
«Доставка продуктов уже стала привычной частью современной жизни. Сервис, который начинал развиваться в столице и городах-миллионниках, сейчас набирает популярность и в региональных центрах и небольших городах. Есть множество людей, для которых такая услуга стала настоящей палочкой-выручалочкой, — мамы с детьми, пожилые люди и те, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. Поэтому мы продолжим работать над развитием и расширением географии присутствия», — заверил директор по омниканальности торговой сети Мирослав Зубачевский.