С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля

Сергей умер 29 января после того, как его задержали полицейские ОП № 17 в районе 25 квартала. По информации органов правопорядка, тагильчанин был пьян и устроил дебош в медгородке. Однако, после того, как Сергея привезли к отделению, оказалось, что он мертв. Медики назвали причиной смерти перелом шейных позвонков. Супруга погибшего Юлия считает, что ее мужа слишком грубо запихнули в полицейский автомобиль, из-за чего и произошла травма.