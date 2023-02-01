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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля

1 февраля 2023, 06:50
Фото: 1MI
Тагильчанина Сергея Шамрина, который умер в служебном автомобиле после задержания полицейскими, похоронят 2 февраля.

Прощание с Сергеем Шамриным состоится на Вагонке в Храме Воскресенья Христова на улице Лесная, 20 в 12.30, рассказала TagilCity.ru супруга погибшего.

Сергей Шамрин
Фото: Юлия Шамрина

Сергей умер 29 января после того, как его задержали полицейские ОП № 17 в районе 25 квартала. По информации органов правопорядка, тагильчанин был пьян и устроил дебош в медгородке. Однако, после того, как Сергея привезли к отделению, оказалось, что он мертв. Медики назвали причиной смерти перелом шейных позвонков. Супруга погибшего Юлия считает, что ее мужа слишком грубо запихнули в полицейский автомобиль, из-за чего и произошла травма.

Видео: TagilCity.ru

На сегодняшний день производившие задержание сотрудники полиции арестованы. Их обвиняют в превышении полномочий.

Полицейские в Нижнем Тагиле арестованы после смерти задержанного в автомобиле
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