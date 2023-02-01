Школьник из Екатеринбурга придумал ДТП ради прогула уроков

В ходе проверки выяснилось, что мальчик шел по улице, поскользнулся и упал. Эта ситуация и вдохновила его на выдумку об аварии. К тому же во время падения он испачкал одежду, поэтому не захотел в таком виде показываться перед одноклассниками.