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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Школьник из Екатеринбурга придумал ДТП ради прогула уроков

1 февраля 2023, 14:19
Фото: 1MI
Чтобы прогулять занятия в школе, ученик из Екатеринбурга выдумал ДТП. Он рассказал, что, когда шел в школу, его сбила машина.

О том, что это неправда, первыми узнали сотрудники ГАИ. Они инициировали проверку после поступившей к ним жалобы от родителей мальчика, сообщает Ура.ру.

В ходе проверки выяснилось, что мальчик шел по улице, поскользнулся и упал. Эта ситуация и вдохновила его на выдумку об аварии. К тому же во время падения он испачкал одежду, поэтому не захотел в таком виде показываться перед одноклассниками.

Ребенок даже назвал марку автомобиля, которая его якобы сбила – Lada.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#ДТП#Авария#Выдумка#Школьник#ГАИ#Общество#Новости УрФО
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