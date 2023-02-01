Школьник из Екатеринбурга придумал ДТП ради прогула уроков

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
О том, что это неправда, первыми узнали сотрудники ГАИ. Они инициировали проверку после поступившей к ним жалобы от родителей мальчика, сообщает Ура.ру.
В ходе проверки выяснилось, что мальчик шел по улице, поскользнулся и упал. Эта ситуация и вдохновила его на выдумку об аварии. К тому же во время падения он испачкал одежду, поэтому не захотел в таком виде показываться перед одноклассниками.
Ребенок даже назвал марку автомобиля, которая его якобы сбила – Lada.