TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Уральским абонентам открывают покупки при помощи смартфона

1 февраля 2023, 11:41
Фото: 1MI
Компания МТС запускает собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном МТС Pay. Сервис доступен абонентам любых операторов и клиентам российских банков.

В приложение МТС Pay можно добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату.

Стартовая серия Pay Tag будет доступна в Москве в начале февраля, а уже с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, включая Свердловскую область. Банк будет отправлять пользователям, оставившим предзаказ на сайте, SMS о готовности Pay Tag.

Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль — Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

С 1 февраля нижнетагильские пользователи мобильной связи могут оставить предзаказ на NFC-модуль — Pay Tag.

МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильские подписчики МТС Premium получат бесплатный доступ к цифровой библиотекеМТС анонсировал переход на собственную технологическую платформу The Platform
#Евгения Сафина#Россия#Свердловская область#Оплата#Связь#Телефон#МТС#Сервис#Общество
Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
30 января 13:45
Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
31 января 10:45
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Сегодня, 12:55
С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Сегодня, 06:50
Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанки
Сегодня, 12:32