Уральским абонентам открывают покупки при помощи смартфона

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В приложение МТС Pay можно добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату.
Стартовая серия Pay Tag будет доступна в Москве в начале февраля, а уже с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, включая Свердловскую область. Банк будет отправлять пользователям, оставившим предзаказ на сайте, SMS о готовности Pay Tag.
Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль — Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag можно использовать для оплаты в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
С 1 февраля нижнетагильские пользователи мобильной связи могут оставить предзаказ на NFC-модуль — Pay Tag.
Ссылка: https://pay.mts.ru/paytag