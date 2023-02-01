Сразу с двумя погибшими на СВО простятся в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:18
Прощание с Кириллом Поликарповым пройдет в пятницу, 3 февраля в поселке Буланаш на улице Театральная 21-а с 10:00 до 11:00. Похороны пройдут в селе Мироново, сообщают «Егоршинские вести».
О дате и месте прощания со вторым молодым человеком не сообщается.
Напомним, ранее стало известно о гибели на СВО жителя Североуральска Михаила Филимонова. Прощание с ним состоялось сегодня 1 февраля 2023 года. В городской администрации выразили соболезнования семье погибшего.
Михаил родился в Североуральске. Там он прожил до 2011 года. После этого он переехал в Брянскую область. Однако похоронить его решили на родине. До спецоперации мужчина работал строителем.