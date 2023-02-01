TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Сразу с двумя погибшими на СВО простятся в Свердловской области

1 февраля 2023, 08:16
Фото: 1MI
Сразу о двух погибших жителях поселка Буланаш в ходе специальной военной операции сообщили в администрации Артемовского ГО. Кирилл Поликарпов и Евгений Ушаков служили в составе ЧВК «Вагнер», сообщил глава округа Константин Трофимов.

Прощание с Кириллом Поликарповым пройдет в пятницу, 3 февраля в поселке Буланаш на улице Театральная 21-а с 10:00 до 11:00. Похороны пройдут в селе Мироново, сообщают «Егоршинские вести».

О дате и месте прощания со вторым молодым человеком не сообщается.

Напомним, ранее стало известно о гибели на СВО жителя Североуральска Михаила Филимонова. Прощание с ним состоялось сегодня 1 февраля 2023 года. В городской администрации выразили соболезнования семье погибшего.

Михаил родился в Североуральске. Там он прожил до 2011 года. После этого он переехал в Брянскую область. Однако похоронить его решили на родине. До спецоперации мужчина работал строителем.

Погибший на СВО строитель из Североуральска будет похоронен с почестями
Узнать подробнее
Читайте также:
Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 январяВ Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым«Это настоящая потеря»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО отцом двоих детей
#Ирина Кирилова#Спецоперация#Погибшие#Погиб#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Артемовский
Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
30 января 13:45
Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
31 января 10:45
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В ЕДДС Нижнего Тагила не приняли заявку по нарушению правил благоустройства города
31 января 15:57
Полицейские в Нижнем Тагиле задержаны после смерти мужчины в автомобиле
31 января 14:55
Подробности дела об удушье шарфом девочки в детсаду в Екатеринбурге
31 января 10:57