Стали известны имена полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых умер мужчина

По данным издания Онучин в злополучный день помогал грузить задержанного. Ранее на него поступало множество жалоб за телесные повреждения. Были проверки, но никакого наказания не последовало. Касательно Горшкова известно, что он только окончил вуз и поступил на службу в полиции. Люди отзывались о нем положительно.