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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Стали известны имена полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых умер мужчина

1 февраля 2023, 15:12
Фото: 1MI
Стали известны имена полицейских из Нижнего Тагила, у которых в служебном уазике 29 января умер житель Нижнего Тагила Сергей Шамрин.

Известно, что Сергея в служебное авто загрузили вниз головой. Когда дверь открыли, он был мертв. Экспертиза показала, что у мужчины был перелом шейного отдела, пишет Е1.

Двое полицейских задержаны, а третий проходит в качестве свидетеля. По данным издания, задержали мужчину 27-летний лейтенант Максим Онучин, 22-летний сержант Павел Горшков и 25-летний старший сержант Максим Ковайкин. Последний проходит в деле свидетелем.

Ковайкин изначально не был в числе обвиняемых. Сейчас он с адвокатом ждет, что скажут двое задержанных, — рассказал источник в силовых структурах.

А Онучина и Горшкова обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 2 февраля суд изберет им меру пресечения.

По данным издания Онучин в злополучный день помогал грузить задержанного. Ранее на него поступало множество жалоб за телесные повреждения. Были проверки, но никакого наказания не последовало. Касательно Горшкова известно, что он только окончил вуз и поступил на службу в полиции. Люди отзывались о нем положительно.

Задержанным после смерти мужчины полицейским в Нижнем Тагиле выберут меру пресечения
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