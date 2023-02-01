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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Стали известны подробности гибели 20-летнего юноши в Екатеринбурге

1 февраля 2023, 08:41
Фото: 1MI
В Екатеринбурге был найден мертвым 20-летний Дмитрий Свяжин. Он ушел из дома на 31 января. Через несколько часов его труп нашли Уктусе поисковики.

По словам матери умершего, ей пока не сообщили никаких подробностей. Жили они вместе, а из дома он вышел чтобы просто прогуляться, пишет Е1.

Издание утверждает, что молодой человек скончался из-за передозировки наркотиками. Правоохранители проводят проверку.

Осмотрев тело юноши, признаков криминальной смерти не было обнаружено. Впереди предстоит проведение судебно-медицинской экспертизы. Также будут опрошены местные жители.

Пропавший молодой человек найден мертвым в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Умер#Сын#Лес#Найден#Наркотики#Происшествия#Новости УрФО
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