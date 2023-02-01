Стали известны подробности гибели 20-летнего юноши в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
По словам матери умершего, ей пока не сообщили никаких подробностей. Жили они вместе, а из дома он вышел чтобы просто прогуляться, пишет Е1.
Издание утверждает, что молодой человек скончался из-за передозировки наркотиками. Правоохранители проводят проверку.
Осмотрев тело юноши, признаков криминальной смерти не было обнаружено. Впереди предстоит проведение судебно-медицинской экспертизы. Также будут опрошены местные жители.