TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в январе 2023 года

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Всего по ссылкам из социальных сетей на сайт TagilCity.ru совершено 41,3 тысячи переходов.
Первое место занял портал E1 с 305,9 тысячи переходов. На второе место вышел челябинский портал 74 с 66,2 тысячи переходов. На третьем месте расположилось издание из Каменска-Уральского KU66. У него насчитывается 54,5 тысячи переходов. Пятое место заняло еще одно издание из Каменска-Уральского — «Виртуальный Каменск». Оно получило 33,2 тысячи переходов из социальных сетей.
Напомним, по итогам 3 квартала 2022 года TagilCity.ru вошло в тройку лидеров среди средств массовой информации в Свердловской области. Рейтинг определила «Медиалогия». В третьем квартале цитируемость издания поднялась на одну позицию вверх. «Золото» рейтинга получило издание Ура.ру (ИЦ 2 301,18), «серебро» традиционно у портала E1 (ИЦ 333,52). Лидирующее тагильское СМИ получило ИЦ на уровне 140,21.