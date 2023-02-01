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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в январе 2023 года

1 февраля 2023, 07:15
Фото: TagilCity.ru
Сетевое издание TagilCity.ru по итогам января 2023 года стало самым цитруемым СМИ из Нижнего Тагила в соцсетях. Среди новостных порталов Свердловской области издание заняло 4 место.

Всего по ссылкам из социальных сетей на сайт TagilCity.ru совершено 41,3 тысячи переходов.

Первое место занял портал E1 с 305,9 тысячи переходов. На второе место вышел челябинский портал 74 с 66,2 тысячи переходов. На третьем месте расположилось издание из Каменска-Уральского KU66. У него насчитывается 54,5 тысячи переходов. Пятое место заняло еще одно издание из Каменска-Уральского — «Виртуальный Каменск». Оно получило 33,2 тысячи переходов из социальных сетей.

Напомним, по итогам 3 квартала 2022 года TagilCity.ru вошло в тройку лидеров среди средств массовой информации в Свердловской области. Рейтинг определила «Медиалогия». В третьем квартале цитируемость издания поднялась на одну позицию вверх. «Золото» рейтинга получило издание Ура.ру (ИЦ 2 301,18), «серебро» традиционно у портала E1 (ИЦ 333,52). Лидирующее тагильское СМИ получило ИЦ на уровне 140,21.

TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
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