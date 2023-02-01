TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в январе 2023 года

Первое место занял портал E1 с 305,9 тысячи переходов. На второе место вышел челябинский портал 74 с 66,2 тысячи переходов. На третьем месте расположилось издание из Каменска-Уральского KU66. У него насчитывается 54,5 тысячи переходов. Пятое место заняло еще одно издание из Каменска-Уральского — «Виртуальный Каменск». Оно получило 33,2 тысячи переходов из социальных сетей.