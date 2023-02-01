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Published Сегодня, 09:11

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Updated Сегодня, 09:13

Трое россиян задержаны за подготовку терактов на ж/д в Свердловской области

1 февраля 2023, 09:11
Фото: 1MI
В Свердловской области задержаны трое граждан РФ, которые готовили теракты на ж/д путях. Злоумышленников «скрутили» сотрудники ФСБ.

В местах проживания предполагаемых преступников были обнаружены орудия преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, и некоторые средства связи, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Издание отмечает, что теракты готовились за вознаграждение от неонацистов. Возбуждены уголовные дeла по статьям 205 («Терроpистический акт») и 205.1 («Содействие теppористической деятельности»). Злоумышленника грозит тюремный срок от 12 лет до пожизненного заключения.

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#Терроризм#ФСБ#Задержание#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область#Елена Озерова
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