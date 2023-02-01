Трое россиян задержаны за подготовку терактов на ж/д в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В местах проживания предполагаемых преступников были обнаружены орудия преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, и некоторые средства связи, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Издание отмечает, что теракты готовились за вознаграждение от неонацистов. Возбуждены уголовные дeла по статьям 205 («Терроpистический акт») и 205.1 («Содействие теppористической деятельности»). Злоумышленника грозит тюремный срок от 12 лет до пожизненного заключения.