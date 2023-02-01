Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
TagilCity.ru по итогам января 2023 года стало самым цитируемым СМИ из Нижнего Тагила в соцсетях. Среди новостных порталов Свердловской области издание заняло 4 место. По ссылкам из социальных сетей на сайт совершено 41,3 тысячи переходов.
Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитой машине и порче имущества местной жительницы. Девушка считает, что все это дело рук ее бывшего молодого человека.
Управляющие компании для тагильчан будет выбирать специальная комиссия. Для участников конкурса будут создаваться равные условия и добросовестная конкуренция. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.
Жителя Нижнего Тагила, который умер в служебной машине после задержания полицейскими, похоронят 2 февраля. Прощание пройдет на Вагонке в Храме Воскресенья Христова на улице Лесная, 20 в 12.30.
За публичные призывы к экстремистской деятельности в Нижнем Тагиле задержали приезжего мужчину. Ему грозит экстрадиция из России. По ч. 2 ст. 280 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Оплата за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в школах увеличится. Изменения начали действовать с 9 января 2023 года. Теперь для учеников начальных классов завтрак стоит 95,93 рубля в день, обед — 134,31 рубля, а полдник — в 57,56 рубля. Также можно взять дополнительно заказать полдник.