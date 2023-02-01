Оплата за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в школах увеличится. Изменения начали действовать с 9 января 2023 года. Теперь для учеников начальных классов завтрак стоит 95,93 рубля в день, обед — 134,31 рубля, а полдник — в 57,56 рубля. Также можно взять дополнительно заказать полдник.