TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

УК для домов Тагиле будет выбирать комиссия, а погибшего в полицейском авто похоронят

1 февраля 2023, 16:29
Фото: 1MI
TagilCity.ru вошло в ТОП изданий Свердловской области по цитируемости в соцсетях в январе, а оплата продленок в Нижнем Тагиле увеличится. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 1 февраля.

TagilCity.ru по итогам января 2023 года стало самым цитируемым СМИ из Нижнего Тагила в соцсетях. Среди новостных порталов Свердловской области издание заняло 4 место. По ссылкам из социальных сетей на сайт совершено 41,3 тысячи переходов.

TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в январе 2023 года
Узнать подробнее

Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитой машине и порче имущества местной жительницы. Девушка считает, что все это дело рук ее бывшего молодого человека.

Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанки
Узнать подробнее

Управляющие компании для тагильчан будет выбирать специальная комиссия. Для участников конкурса будут создаваться равные условия и добросовестная конкуренция. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Управляющие компании для тагильчан будет выбирать специальная комиссия
Узнать подробнее

Жителя Нижнего Тагила, который умер в служебной машине после задержания полицейскими, похоронят 2 февраля. Прощание пройдет на Вагонке в Храме Воскресенья Христова на улице Лесная, 20 в 12.30.

С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Узнать подробнее

За публичные призывы к экстремистской деятельности в Нижнем Тагиле задержали приезжего мужчину. Ему грозит экстрадиция из России. По ч. 2 ст. 280 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Узнать подробнее

Оплата за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в школах увеличится. Изменения начали действовать с 9 января 2023 года. Теперь для учеников начальных классов завтрак стоит 95,93 рубля в день, обед — 134,31 рубля, а полдник — в 57,56 рубля. Также можно взять дополнительно заказать полдник.

В Нижнем Тагиле увеличилась стоимость продленки в школах
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Продленка#Школы#Обед#Похороны#Храм#Управляющая компания#Постановление#Уголовное дело#Мигрант#Цитируемое издание#Происшествия#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО
Подпишитесь
Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
30 января 13:45
Новое бомбоубежище и необычная отделка: как продвигается капремонт школы № 48 в Тагиле
31 января 10:45
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Сегодня, 12:55
С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Сегодня, 06:50
Ибрагим Абдулкадыров взял на личный контроль дело о разбитом авто тагильчанки
Сегодня, 12:32