Управляющие компании для тагильчан будет выбирать специальная комиссия

В состав комиссии будет входить не менее пяти человек, в том числе представители администрации и депутаты Гордумы Нижнего Тагила. Председателем и ответственным за выполнением постановления назначен начальник Управления ЖКХ Павел Ивушкин. Зампредседателя станет начальник отдела по управлению жилфондом Светлана Гладких. Также в комиссию войдут два депутата Гордумы — Алексей Балыбердин и Владимир Антонов (по согласованию). Работать в таком составе они будут два года.