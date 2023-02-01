Управляющие компании для тагильчан будет выбирать специальная комиссия

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Такая комиссия создается в Нижнем Тагиле, чтобы подводить итоги и определять победителя, который будет заключать договоры управления многоквартирными домами. Для участников конкурса будут создаваться равные условия и добросовестная конкуренция.
Члены комиссии будут вскрывать все поступившие конверты с заявками на участие, а затем оценивать заявки на соответствие требованиям конкурса. После этого они будут принимать решение о допуске или отказе в допуске претендентов на участие.
В состав комиссии будет входить не менее пяти человек, в том числе представители администрации и депутаты Гордумы Нижнего Тагила. Председателем и ответственным за выполнением постановления назначен начальник Управления ЖКХ Павел Ивушкин. Зампредседателя станет начальник отдела по управлению жилфондом Светлана Гладких. Также в комиссию войдут два депутата Гордумы — Алексей Балыбердин и Владимир Антонов (по согласованию). Работать в таком составе они будут два года.