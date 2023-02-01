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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Управляющие компании для тагильчан будет выбирать специальная комиссия

1 февраля 2023, 13:03
Фото: 1MI
Комиссия по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих компаний для управления многоквартирными домами создана в Нижнем Тагиле. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Такая комиссия создается в Нижнем Тагиле, чтобы подводить итоги и определять победителя, который будет заключать договоры управления многоквартирными домами. Для участников конкурса будут создаваться равные условия и добросовестная конкуренция.

Члены комиссии будут вскрывать все поступившие конверты с заявками на участие, а затем оценивать заявки на соответствие требованиям конкурса. После этого они будут принимать решение о допуске или отказе в допуске претендентов на участие.

В состав комиссии будет входить не менее пяти человек, в том числе представители администрации и депутаты Гордумы Нижнего Тагила. Председателем и ответственным за выполнением постановления назначен начальник Управления ЖКХ Павел Ивушкин. Зампредседателя станет начальник отдела по управлению жилфондом Светлана Гладких. Также в комиссию войдут два депутата Гордумы — Алексей Балыбердин и Владимир Антонов (по согласованию). Работать в таком составе они будут два года.

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