Установлены личности пятерых умерших в частном доме друзей под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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После этого СУ СК было возбуждено уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Погибшими гражданами оказались две женщины 38 и 39 лет, а также трое мужчин, возрастом от 39 до 44 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Опросив медиков скорой помощи, в тот вечер приехавший по данному адресу, следователи узнали, что от дома исходил угарный запах, затрудняющий дыхание.
Осмотрев дом, правоохранители установили, что его отопление осуществлялось через печь. Она была тёплой, а заслонка дымохода находилась в закрытом положении. Топили печь хозяева углем.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, дом сдавался в аренду. Среди погибших оказались арендатор дома, безработный гражданин и его супруга, а также слесарь РЖД и еще один их друг.
Предварительная причина наступления смерти - отравление угарным газом из-за преждевременно закрытой задвижки домовой печи. Также на месте были обнаружены подозрительные вещи. Емкости, шприцы и так далее.