Установлены личности пятерых умерших в частном доме друзей под Екатеринбургом

После этого СУ СК было возбуждено уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Погибшими гражданами оказались две женщины 38 и 39 лет, а также трое мужчин, возрастом от 39 до 44 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.