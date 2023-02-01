В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Согласно законодательству, за публичные призывы к экстремизму с использованием СМИ и интернета, подсудимые наказываются лишением свободы до пяти лет, либо принудительными работами на тот же срок.
На сегодняшний день по ходатайству прокуратуры Тагилстроевского района срок нахождения мигранта под стражей продлен до 21 марта 2023 года, пока принимается решение об его экстрадиции.
Ходатайство было рассмотрено 31 октября 2022 года Тагилстроевским районным судом Мужчина попытался оспорить его в Свердловском областном суде, но безрезультатно. Однако содержание постановления суда пока не подлежит разглашению.
При рассмотрении ходатайства зампрокурора Тагилстроевского района исследовались сведения, составляющие тайну следствия. Кроме того, судебный акт содержит и сведения конфиденциального характера, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.
Напомним, осенью 2022 года сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Тагиле уроженца Мариуполя, который собирался устроить теракт в военкомате. У него были изъяты вещества, который он собирался использовать для изготовления самодельных взрывных устройств.