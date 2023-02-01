В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Согласно законодательству, за публичные призывы к экстремизму с использованием СМИ и интернета, подсудимые наказываются лишением свободы до пяти лет, либо принудительными работами на тот же срок.