В Нижнем Тагиле увеличилась стоимость продленки в школах

В школах, где услуги по питанию оказывают сторонние организации, для учащихся начальных классов стоимость завтрака составит 95,93 рубля в день. Обед обойдется в 134,31 рубля, а полдник — в 57,56 рубля. Также можно взять для ребенка полдник и обед.