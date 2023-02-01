В Нижнем Тагиле увеличилась стоимость продленки в школах

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Изменения начали действовать с 9 января 2023 года. В связи с этим, с родителями будут заключены дополнительные соглашения к основному договору.
В школах, где услуги по питанию оказывают сторонние организации, для учащихся начальных классов стоимость завтрака составит 95,93 рубля в день. Обед обойдется в 134,31 рубля, а полдник — в 57,56 рубля. Также можно взять для ребенка полдник и обед.
В образовательных учреждениях города, в которых есть столовые, стоимость питания будет ниже:
Для школьников с 5 по 11 класс стоимость обеда составит 157,29 и 104,74 рубля в зависимости от организации питания.