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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Нижнем Тагиле увеличилась стоимость продленки в школах

1 февраля 2023, 13:50
Фото: 1MI
В школах Нижнего Тагила увеличена сумма родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Изменения начали действовать с 9 января 2023 года. В связи с этим, с родителями будут заключены дополнительные соглашения к основному договору.

В школах, где услуги по питанию оказывают сторонние организации, для учащихся начальных классов стоимость завтрака составит 95,93 рубля в день. Обед обойдется в 134,31 рубля, а полдник — в 57,56 рубля. Также можно взять для ребенка полдник и обед.

В образовательных учреждениях города, в которых есть столовые, стоимость питания будет ниже:

  • завтрак — 63,92 рубля;
  • обед — 89,49 рубля;
  • полдник — 38,35 рубля;
  • обед и полдник — 127,85 рубля.

Для школьников с 5 по 11 класс стоимость обеда составит 157,29 и 104,74 рубля в зависимости от организации питания.

Продленка в школах Нижнего Тагила: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году
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#Евгения Сафина#Дети#Школа#Стоимость#Цены#Эксклюзив#Нижний Тагил
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