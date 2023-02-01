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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

В Нижнем Тагиле вторые сутки ищут пропавшего мальчика. Он не вернулся из школы

1 февраля 2023, 17:03
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле вторые сутки разыскивается пропавший 11-летний мальчик

Вторые сутки в Нижнем Тагиле ведутся поиски пропавшего Ярослава Гельда. Мальчику 11 лет. Он не пришел домой из школы 31 января 2023 года.

Последний раз мальчика видели накануне. С тех пор об его местонахождении ничего не известно.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», ребенок имеет рост 150 сантиметров, у него худощавое телосложение, глаза голубого цвета, светло-русые волосы.

В отделе полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организованы все необходимые поисковые мероприятия. Подросток хорошо известен инспекторам ПДН, ранее уже самовольно уходил из дома, нуждается в психологической помощи. В среду около 20 часов его видели в районе Вагонки, полицейские проверяют все места возможного его появления. Просьба ко всему, кто видел мальчика, позвонить в дежурную часть отдела полиции 17 по телефону (3435) 97-68-02 или на линию 102, — сообщили TagilCity.ru в полиции города.
Фото: "Лиза Алерт"

В день пропажи Ярослав был одет в черный пуховик, ботинки коричневого цвета, такой же расцветки брюки, черные зимние ботинки и черную шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обратиться по телефонам, указанным в ориентировке или дежурную часть полиции.

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