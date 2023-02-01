В Нижнем Тагиле вторые сутки ищут пропавшего мальчика. Он не вернулся из школы

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Последний раз мальчика видели накануне. С тех пор об его местонахождении ничего не известно.
По данным поискового отряда «Лиза Алерт», ребенок имеет рост 150 сантиметров, у него худощавое телосложение, глаза голубого цвета, светло-русые волосы.
В отделе полиции 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» организованы все необходимые поисковые мероприятия. Подросток хорошо известен инспекторам ПДН, ранее уже самовольно уходил из дома, нуждается в психологической помощи. В среду около 20 часов его видели в районе Вагонки, полицейские проверяют все места возможного его появления. Просьба ко всему, кто видел мальчика, позвонить в дежурную часть отдела полиции 17 по телефону (3435) 97-68-02 или на линию 102, — сообщили TagilCity.ru в полиции города.
В день пропажи Ярослав был одет в черный пуховик, ботинки коричневого цвета, такой же расцветки брюки, черные зимние ботинки и черную шапку.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят обратиться по телефонам, указанным в ориентировке или дежурную часть полиции.