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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Водитель погиб в лобовом ДТП на трассе под Березовским

1 февраля 2023, 04:06
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель иномарки погиб в результате ДТП под Березовским. Инцидент случился 31 января около 17:00 на 24 километре автодороги Екатеринбург- Реж-Алапаевск. Еще два человека пострадали.

По предварительной информации, водитель Renault Fluence, мужчина 1955 года рождения, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Subaru Forester. От удара Renault вылетела за ограждение.

В результате водитель автомобиля скончался на месте. Его пассажир получил травмы. Также пострадал и водитель Subaru. Оба они с травмами доставлены в травматологию Березовской больницы.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД на месте провели все необходимые действия. По факту ДТП проводится расследование, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Там напомнили, что водители должны неукоснительно соблюдать ПДД — не превышать скорость, учитывать погодные и дорожные условия, а также не совершать необдуманные маневры.

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#Авария#Погибшие#Пострадавшие#ДТП#Новости УрФО#Свердловская область#Ирина Кирилова
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