Водитель погиб в лобовом ДТП на трассе под Березовским

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
По предварительной информации, водитель Renault Fluence, мужчина 1955 года рождения, выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Subaru Forester. От удара Renault вылетела за ограждение.
В результате водитель автомобиля скончался на месте. Его пассажир получил травмы. Также пострадал и водитель Subaru. Оба они с травмами доставлены в травматологию Березовской больницы.
Сотрудники ГИБДД на месте провели все необходимые действия. По факту ДТП проводится расследование, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Там напомнили, что водители должны неукоснительно соблюдать ПДД — не превышать скорость, учитывать погодные и дорожные условия, а также не совершать необдуманные маневры.