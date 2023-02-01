Задержанным после смерти мужчины полицейским в Нижнем Тагиле выберут меру пресечения

Суд состоится в отношении троих полицейских. Их подозревают в превышении полномочий. Предварительно известно, что задержанный скончался в их машине от перелома шейного позвонка. 2 февраля подозреваемых доставят в Дзержинский районный суд, сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя суда.