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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Задержанным после смерти мужчины полицейским в Нижнем Тагиле выберут меру пресечения

1 февраля 2023, 09:49
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле назначена дата судебного заседания, на котором будет выбираться мера пресечения для полицейских, в служебной машине которых скончался задержанный.

Суд состоится в отношении троих полицейских. Их подозревают в превышении полномочий. Предварительно известно, что задержанный скончался в их машине от перелома шейного позвонка. 2 февраля подозреваемых доставят в Дзержинский районный суд, сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя суда.

В настоящий момент все три сотрудника полиции находятся под присмотром силовиков до вынесения решения судьи.

Напомним, что ЧП случилось 29 января. Трое полицейских посадили в машину мужчины за дебош около психиатрической больницы. Полицейских тогда вызвал охранник больницы.

Приехавшие стражи порядка не успели доставить дебошира в отдел полиции. Из машины его вытащили с посиневшим лицом. Прибывшие медики уже не могли ничего сделать и констатировали его смерть.

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#Мужчина умер в полицейской машине в Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Полиция#Перелом шеи#Умер#Суд#Задержанный#Елена Озерова
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