Задержанным после смерти мужчины полицейским в Нижнем Тагиле выберут меру пресечения

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 09:51
Суд состоится в отношении троих полицейских. Их подозревают в превышении полномочий. Предварительно известно, что задержанный скончался в их машине от перелома шейного позвонка. 2 февраля подозреваемых доставят в Дзержинский районный суд, сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя суда.
В настоящий момент все три сотрудника полиции находятся под присмотром силовиков до вынесения решения судьи.
Напомним, что ЧП случилось 29 января. Трое полицейских посадили в машину мужчины за дебош около психиатрической больницы. Полицейских тогда вызвал охранник больницы.
Приехавшие стражи порядка не успели доставить дебошира в отдел полиции. Из машины его вытащили с посиневшим лицом. Прибывшие медики уже не могли ничего сделать и констатировали его смерть.