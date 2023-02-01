Загранпаспорта сроком на 10 лет перестали выдавать в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Жители областной столицы пожаловались на то, что им отказали в выдаче загранпаспортов нового вида (с биометрическими данными) в нескольких отделениях по вопросам миграции. Местная жительница сообщила изданию Е1, что в участке по улице Уральской, 70А ей сообщили, что выдать паспорт не могут из-за проблем с бланками. Документ планируют вручить только в апреле, из-за этого люди не могут оформить бронь турпутевок в зарубежные страны. Несмотря на простой с решением вопроса, со свердловчанки взяли госпошлину — 7,5 тысячи рублей за 2 удостоверения личности для выезда за пределы России.
В отделении на улице Баумана возникла аналогичная проблема — правоохранители сетуют на технические неполадки, но не называют времени ликвидации поломки. Екатеринбуржцам предложили доплатить 2 тысячи рублей и получить загранпаспорт на 5 лет.
В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили СМИ, что временное прекращение работы — результат технического сбоя, который не зависит от местных ведомств. Тем не менее, выдача паспортов старого вида производится в штатном режиме.