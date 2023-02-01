Загранпаспорта сроком на 10 лет перестали выдавать в Екатеринбурге

Жители областной столицы пожаловались на то, что им отказали в выдаче загранпаспортов нового вида (с биометрическими данными) в нескольких отделениях по вопросам миграции. Местная жительница сообщила изданию Е1, что в участке по улице Уральской, 70А ей сообщили, что выдать паспорт не могут из-за проблем с бланками. Документ планируют вручить только в апреле, из-за этого люди не могут оформить бронь турпутевок в зарубежные страны. Несмотря на простой с решением вопроса, со свердловчанки взяли госпошлину — 7,5 тысячи рублей за 2 удостоверения личности для выезда за пределы России.