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Published Сегодня, 04:24

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Updated Сегодня, 04:26

Загранпаспорта сроком на 10 лет перестали выдавать в Екатеринбурге

1 февраля 2023, 04:24
Фото: 1MI
Выдача загранпаспортов сроком на 10 лет временно прекращена в Екатеринбурге. Со слов правоохранителей, возникли затруднения в техническом плане.

Жители областной столицы пожаловались на то, что им отказали в выдаче загранпаспортов нового вида (с биометрическими данными) в нескольких отделениях по вопросам миграции. Местная жительница сообщила изданию Е1, что в участке по улице Уральской, 70А ей сообщили, что выдать паспорт не могут из-за проблем с бланками. Документ планируют вручить только в апреле, из-за этого люди не могут оформить бронь турпутевок в зарубежные страны. Несмотря на простой с решением вопроса, со свердловчанки взяли госпошлину — 7,5 тысячи рублей за 2 удостоверения личности для выезда за пределы России.

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В отделении на улице Баумана возникла аналогичная проблема — правоохранители сетуют на технические неполадки, но не называют времени ликвидации поломки. Екатеринбуржцам предложили доплатить 2 тысячи рублей и получить загранпаспорт на 5 лет.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили СМИ, что временное прекращение работы — результат технического сбоя, который не зависит от местных ведомств. Тем не менее, выдача паспортов старого вида производится в штатном режиме.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Загранпаспорт#Миграция#Турпутевки
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