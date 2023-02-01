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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Зэки из ХМАО пропадают в зоне спецоперации

1 февраля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Разыскивать в зоне специальной военной операции приходится как военных, так и заключенных, которые отправились туда в качестве бойцов. Об этом рассказала омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова.

По словам омбудсмена, в зонах СВО пропадают люди. Приходится разыскивать, как заключенных, которые отправились воевать, так и бойцов ЧВК «Вагнер». Она уточнила, что также пропадают военные и гражданские люди, пишет 86.ru.

При необходимости, добавляет Стребкова, привлекаются силы Минобороны, МИД, аппарат федерального омбудсмена и частные военные компании.

На сегодняшний день, аппарат омбудсмена содействует поиску людей и возвращению их на родину. В основном пропавших ищут на территории ДНР и ЛНР. Так, по итогам 2022 года на родину удалось вернуть более сотни пропавших.

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#Ирина Кирилова#Зэк#Спецоперация#Происшествия#Операция на Украине#Пропавшие#Новости УрФО#ХМАО
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