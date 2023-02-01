Зэки из ХМАО пропадают в зоне спецоперации

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По словам омбудсмена, в зонах СВО пропадают люди. Приходится разыскивать, как заключенных, которые отправились воевать, так и бойцов ЧВК «Вагнер». Она уточнила, что также пропадают военные и гражданские люди, пишет 86.ru.
При необходимости, добавляет Стребкова, привлекаются силы Минобороны, МИД, аппарат федерального омбудсмена и частные военные компании.
На сегодняшний день, аппарат омбудсмена содействует поиску людей и возвращению их на родину. В основном пропавших ищут на территории ДНР и ЛНР. Так, по итогам 2022 года на родину удалось вернуть более сотни пропавших.