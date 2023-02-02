12 голодных кошек ели тело умершей в квартире хозяйки в Екатеринбурге

Бездыханное тело было найдено в квартире на улице Буторина. Там она жила одна вместе с 12 кошками. Родственники пенсионерки проживают в другом городе. Они заволновались, так как погибшая перестала выходить на связь 26 января, и позвонили соцработнику, которая ей помогала. Она и обнаружила пенсионерку мертвой. В полиции отметили, что смерть екатеринбурженки не носит криминального характера.