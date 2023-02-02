12 голодных кошек ели тело умершей в квартире хозяйки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Бездыханное тело было найдено в квартире на улице Буторина. Там она жила одна вместе с 12 кошками. Родственники пенсионерки проживают в другом городе. Они заволновались, так как погибшая перестала выходить на связь 26 января, и позвонили соцработнику, которая ей помогала. Она и обнаружила пенсионерку мертвой. В полиции отметили, что смерть екатеринбурженки не носит криминального характера.
Сейчас зооволонтеры ищут новых хозяев для животных, так как родственники принять их не смогут. По их словам, соседи отказываются забирать кошек, потому что те ели бабушку, пишет Е1.