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Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

12 голодных кошек ели тело умершей в квартире хозяйки в Екатеринбурге

2 февраля 2023, 12:24
Фото: 1MI
85-летняя пенсионерка скончалась в своей квартире в Екатеринбурге. 12 кошек ели тело женщины из-за голода. Сейчас волонтеры ищут животным новых хозяев.

Бездыханное тело было найдено в квартире на улице Буторина. Там она жила одна вместе с 12 кошками. Родственники пенсионерки проживают в другом городе. Они заволновались, так как погибшая перестала выходить на связь 26 января, и позвонили соцработнику, которая ей помогала. Она и обнаружила пенсионерку мертвой. В полиции отметили, что смерть екатеринбурженки не носит криминального характера.

Сейчас зооволонтеры ищут новых хозяев для животных, так как родственники принять их не смогут. По их словам, соседи отказываются забирать кошек, потому что те ели бабушку, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Кошки#Смерть#Пенсионерка#Волонтеры#Происшествия
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