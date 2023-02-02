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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Автохолдинг из Перми внесен в топ-30 лучших работодателей РФ

2 февраля 2023, 10:08
Фото: VERRA
Пермский автохолдинг VERRA вошел в число лидеров “Рейтинга работодателей России — 2022”, опубликованного сервисом HeadHunter.

Компания участвует в рейтинге с 2020 года. В прошлом году она вошла в топ-30 компаний РФ, в штате которых трудится до 1000 человек. VERRA – единственная автомобильная компания, вошедшая в топ-30 по данной категории, пишет properm.ru.

Анализ компаний в рейтинге HeadHunter проводился экспертами по трем составляющим. Первая – развитие HR-процессов в компании, вторая – то, как оценивают компанию сами сотрудники и готовы ли они рекомендовать её, третья – внешняя оценка соискателей.

Генеральный директор VERRA Анна Бояршинова сообщила, что средний срок работы сотрудников составляет без малого 10 лет. В компании налажена сильная корпоративная поддержка сотрудников, имеется даже собственный университет. По словам Бояршиновой, каждый сотрудник ощущает заинтересованность предприятия в его развитии.

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