Четыре гостиницы и 22 апарт-комплекса появятся в Кемеровской области к 2026 году

Проект будут воплощать в жизнь в течение 20 лет. Размер инвестиций превышает 110 млрд рублей. Площадь проекта «Шерегеш» составляет 427 га.



К 2026 году в Шерегеше появятся четыре гостиницы, 22 апарт-комплекса, одно- и двухэтажные альпийские дома. Также здесь будут горнолыжные трассы, канатные дороги и термальный комплекс с зоной SPA. Поблизости будут находиться кафе, рестораны, бары, бассейны и парковки. Всего запланировано пять очередей строительства.