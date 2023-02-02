Четыре гостиницы и 22 апарт-комплекса появятся в Кемеровской области к 2026 году

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:56
Девелопером проекта является «УГМК-Застройщик». По словам гендиректора компании Евгения Мордовина, у правительства Кемеровской области, Кузбасса и застройщика одна общая цель: превратить Шерегеш в курортную зону. В будущем она могла бы стать самой лучше в России и в мире.
Для достижения этих целей в августе 2022 года был подписан договор о комплексном развитии территории СТК «Шерегеш», осенью были собраны инвесторы, а к настоящему моменту утвержден проект планировки. Следующий этап — оформление разрешений на строительство первых объектов.
Это означает, что мы можем приступать к оформлению разрешений на строительство первых инфраструктурных объектов, и обновленный Шерегеш начнет становиться реальностью, — сказал Евгений Мордовин.
Проект будут воплощать в жизнь в течение 20 лет. Размер инвестиций превышает 110 млрд рублей. Площадь проекта «Шерегеш» составляет 427 га.
К 2026 году в Шерегеше появятся четыре гостиницы, 22 апарт-комплекса, одно- и двухэтажные альпийские дома. Также здесь будут горнолыжные трассы, канатные дороги и термальный комплекс с зоной SPA. Поблизости будут находиться кафе, рестораны, бары, бассейны и парковки. Всего запланировано пять очередей строительства.