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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Деньги владельца ЕВРАЗа Романа Абрамовича от продажи «Челси» могут уйти в Украину

2 февраля 2023, 09:41
Фото: личная страница Романа Абрамовича в соцсетях
Вырученные средства от продажи британского футбольного клуба «Челси», который ранее принадлежал российскому олигарху и владелицу ЕВРАЗа Роману Абрамовичу, планируется передать на нужды Украины.

Роман Абрамович продал клуб «Челси» группе американских предпринимателей за 2,5 млрд фунтов после выдачи британскими властями специальной лицензии, которая разрешала провести сделку. Одно из условий лицензии было то, что сам бизнесмен не сможет получить эти деньги в своем распоряжение, а их распределением займется правительство королевства. Причина этому — санкции, наложенные Британией на Абрамовича 16 марта 2022 года из-за ситуации в Украине.

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Перед продажей «Челси» Роман Абрамович заявил о своем желании передать деньги в благотворительный фонд для нужд жертв с обеих сторон конфликта между Россией и Украиной. Якобы в исключительно гуманитарных целях.

Однако после продажи клуба деньги так и не были переведены на счет Абрамовича, и с тех пор находятся в распоряжении британских властей, — заявили в пресс-офисе бизнесмена.

Роман Абрамович является владельцем 28,64% акций компании ЕВРАЗ-холдинг, в состав которого входит Нижнетагильский металлургический комбинат.

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#Анна Григорьева#Продажи#Футбольный клуб#Британия#Экономика#Роман Абрамович
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