Деньги владельца ЕВРАЗа Романа Абрамовича от продажи «Челси» могут уйти в Украину

Роман Абрамович продал клуб «Челси» группе американских предпринимателей за 2,5 млрд фунтов после выдачи британскими властями специальной лицензии, которая разрешала провести сделку. Одно из условий лицензии было то, что сам бизнесмен не сможет получить эти деньги в своем распоряжение, а их распределением займется правительство королевства. Причина этому — санкции, наложенные Британией на Абрамовича 16 марта 2022 года из-за ситуации в Украине.