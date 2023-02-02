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Published Сегодня, 03:40

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Updated Сегодня, 03:43

«Домой он не собирался»: найден пропавший на двое суток подросток в Нижнем Тагиле

2 февраля 2023, 03:40
Фото: 1MI

Пропавшего на двое суток мальчика нашли в Нижнем Тагиле

Пропавшего 11-летнего подростка Ярослава Гельда нашли в Нижнем Тагиле. Информация о том, что юношу обнаружили сотрудники полиции, появилась 1 февраля примерно в 23:00 по уральскому времени.

Молодой человек не пришел домой из школы 31 января. Со слов правоохранителей, Ярослав не в первый раз уходит от родителей: аналогичные случаи были зафиксированы и ранее. Юному жителю Нижнего Тагила требуется работа с психологом, сообщили в полиции.

Редакции TagilCity.ru рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», что ребенка обнаружили сотрудники уголовного розыска — в это время юноша находился на улице Энтузиастов. Ярослав не планировал самостоятельно идти домой. Правоохранители задержали тагильчанина и отвезли в ОП. Инспекторы по делам несовершеннолетних вызвали отца. С мальчиком-«бегунком» провели беседу при родителе.

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