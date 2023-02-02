«Домой он не собирался»: найден пропавший на двое суток подросток в Нижнем Тагиле

Молодой человек не пришел домой из школы 31 января. Со слов правоохранителей, Ярослав не в первый раз уходит от родителей: аналогичные случаи были зафиксированы и ранее. Юному жителю Нижнего Тагила требуется работа с психологом, сообщили в полиции.