«Домой он не собирался»: найден пропавший на двое суток подросток в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Молодой человек не пришел домой из школы 31 января. Со слов правоохранителей, Ярослав не в первый раз уходит от родителей: аналогичные случаи были зафиксированы и ранее. Юному жителю Нижнего Тагила требуется работа с психологом, сообщили в полиции.
Редакции TagilCity.ru рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское», что ребенка обнаружили сотрудники уголовного розыска — в это время юноша находился на улице Энтузиастов. Ярослав не планировал самостоятельно идти домой. Правоохранители задержали тагильчанина и отвезли в ОП. Инспекторы по делам несовершеннолетних вызвали отца. С мальчиком-«бегунком» провели беседу при родителе.