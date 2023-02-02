Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» пытается отсудить 47 млн рублей с Uniqlo

После ухода зарубежных брендов из страны ТЦ «Гринвич» начал судиться с ушедшими представителями ушедших торговых марок. К примеру, руководству торгового центра удалось взыскать порядка $153 тысячи за долги по аренде магазина Marc O’Polo. Судился ТЦ и с другими брендами, такими как Zara и H&M.