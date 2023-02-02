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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» пытается отсудить 47 млн рублей с Uniqlo

2 февраля 2023, 13:59
Фото: 1MI
С магазина Uniqlo ТРЦ «Гринвич» из Екатеринбурга в суде попытается взыскать порядка 47 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 2 февраля.

Согласно данным картотеки суда, торговый центр хочет взыскать деньги с японской розничной сети одежды. Магазины этого бренда ушли с российского рынка с 21 марта 2022 года из-за проведения Россией СВО.

После ухода зарубежных брендов из страны ТЦ «Гринвич» начал судиться с ушедшими представителями ушедших торговых марок. К примеру, руководству торгового центра удалось взыскать порядка $153 тысячи за долги по аренде магазина Marc O’Polo. Судился ТЦ и с другими брендами, такими как Zara и H&M.

ТРЦ «Гринвич» отсудил у бывшего представителя «Marc O’Polo» 153 тысячи долларов
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#Елена Озерова#Суды#Деньги#Иск#ТРЦ#Бренд#Новости УрФО#Общество#Екатеринбург
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