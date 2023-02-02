Екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» пытается отсудить 47 млн рублей с Uniqlo

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Согласно данным картотеки суда, торговый центр хочет взыскать деньги с японской розничной сети одежды. Магазины этого бренда ушли с российского рынка с 21 марта 2022 года из-за проведения Россией СВО.
После ухода зарубежных брендов из страны ТЦ «Гринвич» начал судиться с ушедшими представителями ушедших торговых марок. К примеру, руководству торгового центра удалось взыскать порядка $153 тысячи за долги по аренде магазина Marc O’Polo. Судился ТЦ и с другими брендами, такими как Zara и H&M.