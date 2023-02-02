Концентраторы кислорода установили в стационарах детской больницы Нижнего Тагила

Респираторная поддержка требуется практически в каждом отделении больницы, в особенности — в операционном блоке, в отделениях анестезиологии и реаниматологии, в сегменте медучреждения с новорожденными и недоношенными детьми. Кислород поставляют больному тогда, когда в анамнезе наблюдается дыхательная или сердечная недостаточность, при апноэ или респираторном дистресс-синдроме, а также в ряде иных ситуаций. При оказании экстренной помощи (в особенности — малышам с экстремально низким весом до 1 кг) наличие кислорода необходимо.