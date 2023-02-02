Концентраторы кислорода установили в стационарах детской больницы Нижнего Тагила

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Published Сегодня, 05:53
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Концентраторы монтировали в лечебном учреждении с постоянными местами для больных. Инновационное оборудование позволяет системе оказания медицинской помощи детям развиваться. Это — одна из первичных целей национального проекта «Здравоохранение».
Оборудование, установленное в ДГБ Нижнего Тагила, отличается надежностью и легкостью использования. Мобильный концентратор кислорода работает без участия человека, то есть полностью автоматизирован. Станция поставляет до 200 литров кислорода в минуту, что позволяет обеспечить жизненно важным элементом всех тех, кто в нем нуждается.
Респираторная поддержка требуется практически в каждом отделении больницы, в особенности — в операционном блоке, в отделениях анестезиологии и реаниматологии, в сегменте медучреждения с новорожденными и недоношенными детьми. Кислород поставляют больному тогда, когда в анамнезе наблюдается дыхательная или сердечная недостаточность, при апноэ или респираторном дистресс-синдроме, а также в ряде иных ситуаций. При оказании экстренной помощи (в особенности — малышам с экстремально низким весом до 1 кг) наличие кислорода необходимо.
Раньше в стационарах не везде были точки доступа кислорода. Мы частично заменили разводку внутри зданий, теперь кислород напрямую поступает во все отделения, ко всем пациентам, которые в нём нуждаются. Это значительно увеличило качество и скорость оказания медицинской помощи, — пояснил главный врач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.