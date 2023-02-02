TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Концентраторы кислорода установили в стационарах детской больницы Нижнего Тагила

2 февраля 2023, 05:53
Фото: ДГБ Нижнего Тагила
Две мобильные кислородные станции установили в стационарах детской больницы Нижнего Тагила. Цена медицинского оборудования составила 18,6 миллиона рублей. Покупку субсидировал минздрав Свердловской области.

Концентраторы монтировали в лечебном учреждении с постоянными местами для больных. Инновационное оборудование позволяет системе оказания медицинской помощи детям развиваться. Это — одна из первичных целей национального проекта «Здравоохранение».

Оборудование, установленное в ДГБ Нижнего Тагила, отличается надежностью и легкостью использования. Мобильный концентратор кислорода работает без участия человека, то есть полностью автоматизирован. Станция поставляет до 200 литров кислорода в минуту, что позволяет обеспечить жизненно важным элементом всех тех, кто в нем нуждается.

Фото: ДГБ Нижнего Тагила

Респираторная поддержка требуется практически в каждом отделении больницы, в особенности — в операционном блоке, в отделениях анестезиологии и реаниматологии, в сегменте медучреждения с новорожденными и недоношенными детьми. Кислород поставляют больному тогда, когда в анамнезе наблюдается дыхательная или сердечная недостаточность, при апноэ или респираторном дистресс-синдроме, а также в ряде иных ситуаций. При оказании экстренной помощи (в особенности — малышам с экстремально низким весом до 1 кг) наличие кислорода необходимо.

Раньше в стационарах не везде были точки доступа кислорода. Мы частично заменили разводку внутри зданий, теперь кислород напрямую поступает во все отделения, ко всем пациентам, которые в нём нуждаются. Это значительно увеличило качество и скорость оказания медицинской помощи, — пояснил главный врач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Сотрудников Детской городской больницы Нижнего Тагила вновь наградили
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый рентген-аппарат появился в Детской городской больнице Нижнего ТагилаДетская поликлиника на Вагонке открылась после ремонтаВ Нижнем Тагиле на Вые открылась детская поликлиника после капитального ремонта
#Анна Варнакина#Дети#Больница#Детская больница#ДГБ#Здоровье#Нижний Тагил
Подпишитесь
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
Сегодня, 06:17
«Мама больного ребенка» из Каменска-Уральского выставила на продажу подарки депутата
Вчера, 16:32
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Вчера, 12:55
С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Вчера, 06:50
«Уралвагонзавод» по суду выплатит 45 млн долга за поставку оборудования
Сегодня, 04:51