На территории бывшей военной части на Вые в Нижнем Тагиле сгорело здание

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Сообщение о возгорании поступило 1 февраля 2023 года в 22:25. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
В тушении возгорания были задействованы 2 единицы спецтехники, 8 человек личного состава. Проведена проливка и разбор строительных конструкций. На данный момент дознаватели проводят проверку.
Напомним, 31 января 2023 года в поселке Дружинино Нижнесергинского района из-за отравления угарным газом погибли пять человек. Возможной причиной является закрытая задвижка печи. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.