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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

На территории бывшей военной части на Вые в Нижнем Тагиле сгорело здание

2 февраля 2023, 08:25
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на территории бывшей военной части на Вые произошел пожар. Сгорело неэксплуатируемое здание.

Сообщение о возгорании поступило 1 февраля 2023 года в 22:25. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В тушении возгорания были задействованы 2 единицы спецтехники, 8 человек личного состава. Проведена проливка и разбор строительных конструкций. На данный момент дознаватели проводят проверку.

Напомним, 31 января 2023 года в поселке Дружинино Нижнесергинского района из-за отравления угарным газом погибли пять человек. Возможной причиной является закрытая задвижка печи. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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#Пожар#Воинская часть#Пожарные#Происшествия#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Ирина Кирилова
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