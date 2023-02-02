Нарушитель ПДД заблокировал скорую с тяжелым пациентом возле больницы в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел утром 1 февраля. Водитель Renault подъехал к шлагбауму на въезде в медгородок на улице Солнечная, 1. Однако на территорию больницы его не пропустил охранник, так как проезд разрешен только служебному транспорту и скорым. Тогда мужчина вышел из автомобиля, оставив его на въезде, и удалился в больницу по своим делам. Как пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №4, ему нужно было решить вопросы с документами.