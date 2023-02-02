Нарушитель ПДД заблокировал скорую с тяжелым пациентом возле больницы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Инцидент произошел утром 1 февраля. Водитель Renault подъехал к шлагбауму на въезде в медгородок на улице Солнечная, 1. Однако на территорию больницы его не пропустил охранник, так как проезд разрешен только служебному транспорту и скорым. Тогда мужчина вышел из автомобиля, оставив его на въезде, и удалился в больницу по своим делам. Как пояснили журналисту TagilCity.ru в пресс-службе ГБ №4, ему нужно было решить вопросы с документами.
Брошенный автомобиль полностью перегородил проезд, и за несколько минут образовался транспортный коллапс. В пробке на выезде застряла скорая, которая была уже без пациента, а через несколько минут на въезд с проблесковыми маячками подъехала другая — человеку внутри нее требовалась срочная медпомощь.
Охранник вызвал сотрудников ГАИ, и те уже были готовы эвакуировать мешавший автомобиль. Медики из скорой в свою очередь хотели перенести пациента во вторую пустую скорую, но тут явился хозяин машины и отогнал ее, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 4.
В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что нарушителем оказался житель поселка Верхняя Синячиха.
В отношении него составлен административный протокол за остановку транспортного средства на проезжей части дороги, повлекшей создание препятствия для движения других транспортных средств. Административная ответственность за данное правонарушение — штраф 2 тысячи рублей, — сообщили редакции в Отделе пропаганды ГИБДД.