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Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Немецкая овчарка напала на жительницу Нижнего Тагила и ее щенка

2 февраля 2023, 14:45
Фото: «Черный список Тагила»
В Северном поселке Нижнего Тагила, по словам местной жительницы, овчарка напала на нее, а затем на ее щенка. ЧП произошло 17 января примерно в 17:30.

По словам женщины, она вышла на прогулку с 7-месячным щенком, который был на поводке, а также с ошейником и намордником. Внезапно она увидела огромную немецкую овчарку, которая бежала прямо на них. Историей женщина поделилась в сообществе «Черный список Тагила».

Она была без хозяина, без поводка, без ошейника, без намордника.
Она подбежала ко мне и просто схватила за рукав куртки. Я просто начала отмахиваться и бить ее ногами по ее страшной морде, - рассказала анонимная пользовательница.
Фото: «Черный список Тагила»

Далее, по словам пострадавшей, овчарка стала грызть щенка. Пес скулил, но она была в сильном шоке и ничего не могла сделать. Немного придя в себя, хозяйка щенка продолжила бить ногами напавшую собаку. В этот момент к овчарке подбежал мальчик лет семи и попытался ее успокоить.

После этого пострадавшая спросила у ребенка, как она может связаться с его матерью. Далее она пришла к ним домой. Как утверждает хозяйка щенка, дверь ей открыла пьяная женщина в неадекватном состоянии.

Открывшая дверь мать высмеяла ситуацию и сказала, что такого не может быть. После этого пострадавшая сказала, что напишет заявление в полицию и поспешила удалиться.

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#Елена Озерова#Овчарка#Собака#Щенок#Нападение#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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