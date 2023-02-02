Немецкая овчарка напала на жительницу Нижнего Тагила и ее щенка

Далее, по словам пострадавшей, овчарка стала грызть щенка. Пес скулил, но она была в сильном шоке и ничего не могла сделать. Немного придя в себя, хозяйка щенка продолжила бить ногами напавшую собаку. В этот момент к овчарке подбежал мальчик лет семи и попытался ее успокоить.