Немецкая овчарка напала на жительницу Нижнего Тагила и ее щенка

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
По словам женщины, она вышла на прогулку с 7-месячным щенком, который был на поводке, а также с ошейником и намордником. Внезапно она увидела огромную немецкую овчарку, которая бежала прямо на них. Историей женщина поделилась в сообществе «Черный список Тагила».
Она была без хозяина, без поводка, без ошейника, без намордника.
Она подбежала ко мне и просто схватила за рукав куртки. Я просто начала отмахиваться и бить ее ногами по ее страшной морде, - рассказала анонимная пользовательница.
Далее, по словам пострадавшей, овчарка стала грызть щенка. Пес скулил, но она была в сильном шоке и ничего не могла сделать. Немного придя в себя, хозяйка щенка продолжила бить ногами напавшую собаку. В этот момент к овчарке подбежал мальчик лет семи и попытался ее успокоить.
После этого пострадавшая спросила у ребенка, как она может связаться с его матерью. Далее она пришла к ним домой. Как утверждает хозяйка щенка, дверь ей открыла пьяная женщина в неадекватном состоянии.
Открывшая дверь мать высмеяла ситуацию и сказала, что такого не может быть. После этого пострадавшая сказала, что напишет заявление в полицию и поспешила удалиться.