TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Ночные морозы придут в Свердловскую область

2 февраля 2023, 08:45
Фото: 1MI
В Свердловской области с четверга, 2 февраля, прогнозируется резкое похолодание. В регион придет антициклон.

По словам метеоролога Алексея Пулина, по ночам в регионе ожидается -20 градусов и ниже. А в дневные часы погода будет «не по-зимнему комфортной».

Антициклон сохранится до начала следующей недели. При этом много снега не прогнозируется. По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, 2 февраля в Екатеринбурге будет переменная облачность, а также от -4… -6 градусов.

3 февраля ночью похолодает до -19 градусов, днем будет -4… -6 градусов. Ветер будет слабым, а осадков не ожидается. 4 февраля ожидается облачная и безветренная погода, а температура воздуха достигнет -4… -6 градусов. Днем 5 февраля ожидается -6... -8 градусов и слабый ветер.

В Нижнем Тагиле днем 2 февраля ожидается до -9 градусов, а 3 февраля – до -5 градусов. При этом осадков не ожидается, следует из данных сайта Гисметео. В выходные в городе днем будет от -5 до -7 градусов. При этом скорость ветра достигнет максимум 2 метров в секунду.

О погоде на начало февраля в Свердловской области рассказали синоптики
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Похолодание#Погода#Осадки#Ветер#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил
Подпишитесь
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
Сегодня, 06:17
«Мама больного ребенка» из Каменска-Уральского выставила на продажу подарки депутата
Вчера, 16:32
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Вчера, 12:55
С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Вчера, 06:50
«Уралвагонзавод» по суду выплатит 45 млн долга за поставку оборудования
Сегодня, 04:51