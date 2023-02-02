Ночные морозы придут в Свердловскую область

В Нижнем Тагиле днем 2 февраля ожидается до -9 градусов, а 3 февраля – до -5 градусов. При этом осадков не ожидается, следует из данных сайта Гисметео. В выходные в городе днем будет от -5 до -7 градусов. При этом скорость ветра достигнет максимум 2 метров в секунду.