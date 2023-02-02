Ночные морозы придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
По словам метеоролога Алексея Пулина, по ночам в регионе ожидается -20 градусов и ниже. А в дневные часы погода будет «не по-зимнему комфортной».
Антициклон сохранится до начала следующей недели. При этом много снега не прогнозируется. По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, 2 февраля в Екатеринбурге будет переменная облачность, а также от -4… -6 градусов.
3 февраля ночью похолодает до -19 градусов, днем будет -4… -6 градусов. Ветер будет слабым, а осадков не ожидается. 4 февраля ожидается облачная и безветренная погода, а температура воздуха достигнет -4… -6 градусов. Днем 5 февраля ожидается -6... -8 градусов и слабый ветер.
В Нижнем Тагиле днем 2 февраля ожидается до -9 градусов, а 3 февраля – до -5 градусов. При этом осадков не ожидается, следует из данных сайта Гисметео. В выходные в городе днем будет от -5 до -7 градусов. При этом скорость ветра достигнет максимум 2 метров в секунду.