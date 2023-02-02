О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие

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Published Сегодня, 06:17
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На встречу с именинником нас пригласили в старую часовню — в приход имени Николая Чудотворца на Рудянской улице. Сюда Виктор Леонидович ездит очень часто — помогает разгребать снег и выполняет другие работы по хозяйству. Иногда может и через забор перемахнуть, чтобы поработать. Вот и в свой день рождения долгожитель первым делом расчистил тропы к часовне и к дому, где собирается местная христианская община.
Это молитвенное место восстановили почти 10 лет назад на средства прихожан. Курировал стройку батюшка Иоанн Бабин с фотографии, которую Виктор Леонидович принес с собой специально для нас. Именинник рассказывает:
Часовне в этом году, в августе, будет десять лет. Первый день приходили, дверей не было тут. Отец Иоанн в середине стоит [на фото — прим.ред.]. Я тогда пришел траву косить, бурьян. Раньше сюда староверы ходили молиться, потом они ушли, место пустовало. После войны была пивнушка, года два. Столы стояли, приходили мужики, по кружке пива выпивали. Потом электроподстанцию сделали.
Сейчас батюшка Иоанн работает в храме Александра Невского. Он рассказал, что икона, расположенная над дверью обновленной часовни, — каменная, принята в дар от его друга.
Виктор Леонидович родился в 1929 в Нижнем Тагиле в рабочей семье. Жили в бараке. «Здесь родился, здесь крестился». Рассказывает, что его маленького крестили в Введенском храме по Карла Маркса, сейчас на том месте стоят гаражи.
Мама у него умерла в 83 года, папа — в 43. Заболел, кровь плохая стала, оперировали, но не помогло. Младшей сестре тогда было 2 месяца, не знала своего отца. Всего у нашего собеседника было пять братьев и сестер, сейчас из семьи осталось только двое — он и его младшая сестра 73-х лет.
Она помогает, племянник иногда привозит мне продукты. Но я еще помаленьку сам стираю, сам готовлю, сам хожу в магазин. Ну, а куда деваться? Надо, — говорит тагильчанин.
Шел второй год войны. Юному Виктору — 13 лет и он уже пошел работать на ВМЗ учеником электрика. Даже дату запомнил — 3 сентября 1942 года. В годы войны в Нижнем Тагиле порядка 30 подростков собрали в бригаду в 19-м цеху. Там они, работая по шесть часов, сколачивали ящики под снаряды. Вспоминает, работы было много, условия были тяжелые, особенно холода и питание.
Очень трудно, я уже потом духом пал, что мне не дождаться конца войны, потому что голод был. Питание было очень плохое. Карточки продуктовые давали, а продукты не привозили. Прикрепится в магазин 500 человек, а еды привезут на 15 человек. Битва, давка, по головам лазали. Кто в своих домах жил, хорошо им было, свой огород. А мы жили в бараках, тут где что возьмешь? Наработаешься на заводе, домой придешь, есть охота, соли проглотишь, чтобы на питье манило, кипяток пьешь.
К концу месяца этими магазинскими карточками Виктор Леонидович растапливал печь. «500 грамм хлеба утром съешь, и все, до другого утра. Вот как жили».
Спастись от холода тоже не удавалось. Одежда у ребят в цеху Нижнего Тагила была тоже не по погоде. Работа с холодом отразилась на руках старичка — показывает свои пальцы с шишками в суставах. Вспоминает, что морозы в военные годы были до -45°C. А одежда и обувь плохие.
Одежонка плохая, обувь тоже. Деревянные березовые колодки, сверху прибит толстый брезент, шнурки. Нога скользит, намотаешь тряпок. Стоишь сколачиваешь деревяшки, и вроде ног не чувствуешь — есть они там или нет? Отопление было плохое. Очень трудно приходилось работать.
Хорошую моральную поддержку молодым труженикам оказывал мастер по цеху — мужчина с Кубани. «Он за нами смотрел, опекал, как отец родной. Защищал, чтобы правители нас не обижали».
После войны Виктор Леонидович работал с проводами и электричеством до выхода на пенсию, сначала электриком, потом в отделении связи кабельщиком-спайщиком.
Телефонные кабели видели когда-нибудь? Там я 30 с лишним лет проработал. Всяко приходилось работать, на столбах. Очень трудно повреждения искать. Поставишь на себя палатку в дождь, нельзя чтобы капля упала на провода, опасно. Работа вроде как у врача-хирурга. Разрежешь, починишь, замотаешь. В колодцах тоже работали, получалось так, что повреждение ищешь, а там в бетонном колодец куржак висит по потолку, по стенам. Одевался в ватные брюки, фуфайку, портянки, валенки. Сидишь до обеда, прозваниваешь или соединяешь. Подойдет время к обеду — приходят ребята, ставят лестницу, и ты вылазишь кое-как, ноги сгибаются. В варежках работать нельзя, проводки у кабеля как волоски, жилки. Их таких жилок штук 400. Трудная работа.
На тот момент Виктор стал уже опытным мастером. На замену ему особо никто устраиваться не спешил. Говорит, молодые приходили, а «им лишь бы проболтаться до армии, несерьезно, уходили быстро, не хотели работать на такой работе. А я отработал. Как говорится, с божьей помощью, все перетерпел. Живу теперь один».
Рассказал нам Виктор Леонидович Щеголев и о личной жизни. С удивлением мы слушали историю о несвойственном для тех лет разводе.
Женился поздно, в 30 лет. Сын Сергей родился, ему было полгода и мы разошлись. Сразу я не туда попал. Соседи сразу говорили «Здесь же осиное гнездо»… Алименты 18 лет сыну отплатил. Сейчас Сергею уже 60 с лишним лет, мы с ним вообще не знаемся. Но я не обижаюсь, я его не воспитывал. Разошлись с женой, но потом много было неприятностей после этого. Я с тещей жил, а она такая — не приведи Господь никому. Царство небесное, она уж умерла.
Рассказывает, что экс-супруга писала письма на завод, чтобы у него отобрали ранее выданную комнату в бараке. Мол, зачем квартира одиночке? Барак, в свою очередь, был не особо хорош, там постоянно пахло фекалиями из-за отсутствия вытяжки. «Неужели я не наработал за годы комнату в таком вонючем бараке? Пусть забирают», — думал тогда Виктор. По этой ситуации всех созвали на собрание. Жена ничего не могла аргументировать, поэтому комнату решено было оставить мужчине.
Спрашивали ее: «Пьет, бьет? Деньги дает?». Все хорошо было. В общем комнату мне оставили. Я не пьяница был, нормально работал, меня все начальники уважали, — уверен Виктор Леонидович.
После неудачного брака Виктор встретил другую женщину, с которой прожил 26 лет — до самой ее смерти. Детей у них не было, прожили все эти годы в заботе друг о друге. Но жена начала болеть, гипертония и проблемы с сердцем. Ее не стало в 57 лет.
Так при мне и умерла. Я в больницу пришел проведать, а она уже плохо чувствовала себя, давали ей дышать кислород. Капельницу ставили. Потом случился приступ, тромб оторвался, закупорил вену, и все, он повалилась и умерла. Такие дела. Хорошо прожили. Заботились друг о друге, все у нас совместно было, все в согласии. В лес ходили, за грибами, все делали вместе. Работали на одном заводе. Она обо мне все беспокоилась, детей-то не было. Я как за каменной стеной прожил 26 лет. Сейчас самому приходится.
После похорон жены тогда неверующего Виктора потянуло в церковь. На тот момент ему было 62 года.
Первый раз в храм пришел в 62 года. Я неверующий был, жена тоже, потом она умерла. На душе грустно стало, тоскливо, переживания, скорбь такая после похорон. Я пошел в храм, так и стал ходить. Первый раз придешь, думаешь, что все на тебя смотрят, крестишься, но это бесы тебя путают. Встал напротив Иисуса Христа в Казанской, женщина подошла: «Ты, наверное, первый раз. Мужчины не здесь стоят, а там». Увидел знакомого, еще шесть мужчин было. Так и стал ходить.
Так и началась работа Виктора в церквях Нижнего Тагила — Свято-Троицком соборе, в Казанской церкви. Трудится он там разнорабочим. Стал помогать то в одном, то в другом храме. Ездил в Черноисточинск, в Николо-Павловское, на Смычку, в Шайтанку.
Трудности везде были, но Господь меня посылал туда, куда надо. Много приходилось, все пережил. Может быть, столько бы не переживал, Господь бы мне столько веку не дал. Ездил с Выи на двух трамваях, а потом ездил так, что ходил на электричке до Николо-Павловское. Вагоны набиты битком, а я садился в пустом вагоне, где стекла выбиты, ехал, укутавшись в пальто. На Шайтанке выходил, иду к церкви по сугробам еле-еле. Иду до храма, там переодеваюсь. Работал разнорабочим, дрова колол, печку топил, воду возили в котельную, — с улыбкой вспоминает дедушка.
Облик Нижнего Тагила за почти сто лет жизни Виктора Леонидовича очень изменился. Долгожитель вспоминает улицу Фрунзе, дома на которой строили военнопленные, заключенные. Особенно запомнилась территория, где сейчас располагается ДК «Юбилейный».
Где «Юбилейный» там был Никольский храм — в честь Николая Чудотворца. Его снесли, поставили дворец культуры. Лет 10 мне было, мы приходили в храм, им тогда пользовались военные. У храма были толстые стены. Вокруг алтаря была большая ограда, уложена плитками, железки кованые сверху. Рынок рядом был Никольский, там торговали всем. Дворец культуры наметили строить, начали ломать храмы. Здесь танковая часть была, привязали тросы к танкам, хотели разрушить храм, никак не могли. Потом решили взрывчаткой взорвать, он рассыпался, — рассказал 94-летний тагильчанин Виктор.
Виктора Леонидовича нельзя назвать одиноким — его окружают заботливые подруги и друзья. В честь его 94-летия прихожане организовали застолье, на котором не переставая желали имениннику здоровья и благодарили за то, что он рядом. Правда, слух подводит, и большую часть поздравлений дедушка не слышал. Говорят, слуховой аппарат носить пробовал, да тот шумит сильно.
Виктор Леонидович, в море корабли ходят из порта по океанам, в шторм. Капитанам кораблей приятно подходить к берегу и видеть маячок, который светится. Ты — такой же маячок для тех, кто годами меньше. Ты нас укрепляешь и светишь, что Богу все возможно. Возможно в 94 года перелезть через забор, рубить дрова, — сказал иерей Николай в своем поздравлении.
Возможно и содержать в таком почтенном возрасте собственный огородик. Неподалеку от часовни есть участок его сестры, дома там нет, он сгорел более 20 лет назад. На территории разрослись деревья, что доказывало не особую нужду в этом месте. Тогда Виктор Леонидович задумался: «Вот бы мне тут теплицу поставить, я бы ходил помаленьку ковырялся, что-то бы делал». Сергей, живущий по-соседству, поддержал идею: проделал вход в старом заборе, спилил деревья «Дружбой» и организовал покупку теплицы — Виктор Леонидович ее оплатил.
Порядок навели. Заказали теплицу 6 на 3 метра, часа за два сделали. В том же году начал садить. Просеивал землю, по всей теплице ее таскал. Спина, наверное, поэтому заболела, — улыбается долгожитель.
Мы обратились к долгожителю Нижнего Тагила за советом нашему поколению. Оказалось, что самым важным он считает добросовестную работу. Что, впрочем, не удивительно: ведь даже в 94 года свой день он проводит в заботах о других.
Чтобы трудились, не халтурили, на совесть работали. Чтобы все хорошо относились к работе, не воровали, не блатовали, — ни на секунду не задумавшись рекомендовал Виктор Леонидович.
31 января у часовни были прекрасно расчищенные тропинки. В трапезной — песни, шутки и поздравления. А также планы на 95-летний юбилей. Непременно большой компанией и в кафе! А какие планы на будущее у вас, дорогие читатели?