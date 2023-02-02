О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие

На встречу с именинником нас пригласили в старую часовню — в приход имени Николая Чудотворца на Рудянской улице. Сюда Виктор Леонидович ездит очень часто — помогает разгребать снег и выполняет другие работы по хозяйству. Иногда может и через забор перемахнуть, чтобы поработать. Вот и в свой день рождения долгожитель первым делом расчистил тропы к часовне и к дому, где собирается местная христианская община.