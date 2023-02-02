Организаторы “Лучник Future” заявили об окончании приёма заявок на участие

Исполнительный директор конкурса Юлия Мохова заявила, что “Лучник Future” уже второй год собирает талантливую молодёжь. Она отметила, что география конкурса расширяется, это говорит об интересе и востребованности. Также Мохова сообщила, что в конкурсе этого года участвуют победители прошлого года. Не исключено, что участие в конкурсе “Лучнике Future” может стать новой студенческой традицией.