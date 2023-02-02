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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Организаторы “Лучник Future” заявили об окончании приёма заявок на участие

2 февраля 2023, 12:45
72 команды из 19 российских городов подали в этом году заявки на конкурс студенческих команд в сфере PR “Лучник Future”. Приём заявок завершился 30 января, теперь жюри предстоит выбрать финалистов.

На оценку жюри поданы 86 работ. Согласно условиям конкурса, команда может подать несколько решений на предложенные партнёрами мероприятия реальные PR-кейсы, пишет newsnn.ru.

Исполнительный директор конкурса Юлия Мохова заявила, что “Лучник Future” уже второй год собирает талантливую молодёжь. Она отметила, что география конкурса расширяется, это говорит об интересе и востребованности. Также Мохова сообщила, что в конкурсе этого года участвуют победители прошлого года. Не исключено, что участие в конкурсе “Лучнике Future” может стать новой студенческой традицией.

Оценка работа команд-конкурсантов будет проводиться в онлайн-формате до 15 февраля. Проводить её будут профессионалы в сфере связей с общественностью. По итогам данного этапа жюри сформирует шорт-лист. Включённые в него команды отправятся в Москву на очную защиту.

Учредителем конкурса выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей “Серебряный Лучник”. Официальным информационным партнёром мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

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