Организаторы “Лучник Future” заявили об окончании приёма заявок на участие

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
На оценку жюри поданы 86 работ. Согласно условиям конкурса, команда может подать несколько решений на предложенные партнёрами мероприятия реальные PR-кейсы, пишет newsnn.ru.
Исполнительный директор конкурса Юлия Мохова заявила, что “Лучник Future” уже второй год собирает талантливую молодёжь. Она отметила, что география конкурса расширяется, это говорит об интересе и востребованности. Также Мохова сообщила, что в конкурсе этого года участвуют победители прошлого года. Не исключено, что участие в конкурсе “Лучнике Future” может стать новой студенческой традицией.
Оценка работа команд-конкурсантов будет проводиться в онлайн-формате до 15 февраля. Проводить её будут профессионалы в сфере связей с общественностью. По итогам данного этапа жюри сформирует шорт-лист. Включённые в него команды отправятся в Москву на очную защиту.
Учредителем конкурса выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей “Серебряный Лучник”. Официальным информационным партнёром мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.