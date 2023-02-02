Подруга рассказала о воспитательнице удушившейся на горке в Екатеринбурге девочки

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Подруга женщина рассказала, что, скорее всего, воспитательница сменит работу. В детсаду она работала с 2016 года, сообщает «КП-Екатеринбург».
ЧП случилось 25 января. Девочка отстала от группы, полезла на горку и застряла в ее конструкции. Пытаясь вылезли, она запуталась там шарфом и пробыла в таком положении около девяти минут. После этого ее заметила воспитательница. Ребенка госпитализировали, но спустя пять дней девочка скончалась в реанимации.
Накануне я писала ей, она ответила – «все страшно». Я даже подумать не могла, что это у нее произойдёт. Она же очень ответственно всегда относилась к своей работе, - рассказала подруга.
По данному делу СУ СК возбудил дело по ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Следователи уже проверяют поставщика горки.
Еще один источник рассказал изданию, что воспитательница увидела, что девочка застряла подбородком и затылочной частью между ступеней лестницы. Достав ребенка, она отнесла ее в здание, где провела реанимационные действия и вызвала скорую.