Подруга рассказала о воспитательнице удушившейся на горке в Екатеринбурге девочки

ЧП случилось 25 января. Девочка отстала от группы, полезла на горку и застряла в ее конструкции. Пытаясь вылезли, она запуталась там шарфом и пробыла в таком положении около девяти минут. После этого ее заметила воспитательница. Ребенка госпитализировали, но спустя пять дней девочка скончалась в реанимации.