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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

«Подумали, что это труп»: в Нижнем Тагиле разыскивают хозяев сбитой собаки

2 февраля 2023, 04:28
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"

Водитель сбил собаку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле и уехал

Житель Нижнего Тагила шел в магазин с товарищем и обнаружил сбитую собаку. Мужчина разыскивает хозяина пса для того, чтобы тот оказал животному помощь и забрал домой. Пострадавшего зверя нашли 31 января приблизительно в 23:40 на улице Красногвардейской, 15.

Сбитая собака лежала на пешеходном к магазину «Магнит». Тагильчане оттащили травмированного питомца на обочину, а после взяли на передержку в свою жилплощадь. Со слов местного жителя, животное получило травму головы.

Мы поняли, что её нельзя оставлять тут, на дороге. Поначалу мы подумали, что это труп, но когда подошли поближе, то увидели, что она жива, — рассказал мужчина в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Тагильчане пытались получить помощь от ветеринарных клиник, приютов, службы спасения, но не смогли. Они отвезли пострадавшего пса в «Веселый Шпиц» на ГГМ, где над питомцем провели необходимые манипуляции: измерили температуру и поставили 2 укола. Сейчас сбитый зверь не может самостоятельно держаться на ногах, трясется.

В Нижнем Тагиле собака охраняла сбитого насмерть на пешеходном переходе «товарища»
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Спаситель животного разыскивает хозяина собаки или передержку для того, чтобы те забрали и вылечили пса самостоятельно. Тагильчанин не может надолго оставить сбитого зверя у себя дома.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Животные#Собака#Сбил#Хозяин#Поиск#Ветеринар
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