«Подумали, что это труп»: в Нижнем Тагиле разыскивают хозяев сбитой собаки

Тагильчане пытались получить помощь от ветеринарных клиник, приютов, службы спасения, но не смогли. Они отвезли пострадавшего пса в «Веселый Шпиц» на ГГМ, где над питомцем провели необходимые манипуляции: измерили температуру и поставили 2 укола. Сейчас сбитый зверь не может самостоятельно держаться на ногах, трясется.