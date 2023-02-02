«Подумали, что это труп»: в Нижнем Тагиле разыскивают хозяев сбитой собаки

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Сбитая собака лежала на пешеходном к магазину «Магнит». Тагильчане оттащили травмированного питомца на обочину, а после взяли на передержку в свою жилплощадь. Со слов местного жителя, животное получило травму головы.
Мы поняли, что её нельзя оставлять тут, на дороге. Поначалу мы подумали, что это труп, но когда подошли поближе, то увидели, что она жива, — рассказал мужчина в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Тагильчане пытались получить помощь от ветеринарных клиник, приютов, службы спасения, но не смогли. Они отвезли пострадавшего пса в «Веселый Шпиц» на ГГМ, где над питомцем провели необходимые манипуляции: измерили температуру и поставили 2 укола. Сейчас сбитый зверь не может самостоятельно держаться на ногах, трясется.
Спаситель животного разыскивает хозяина собаки или передержку для того, чтобы те забрали и вылечили пса самостоятельно. Тагильчанин не может надолго оставить сбитого зверя у себя дома.