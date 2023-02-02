Прокуратура нашла нарушения в работе УК после после травмы жительницы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:15
Проверка показала, что придомовая территория, которую обслуживает УК, находится в ненадлежащем состоянии, что и стало причиной перелома руки 25-летней жительницы дома. Пострадавшая пояснила, что наледь образовалась из-за схода снега с крыши, который застыл и превратился в ледяные бугры. При этом лед на дороге перед подъездом не был посыпан песком.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона, — сообщили TagilCity.ru в прокуратуре Дзержинского района.
Ранее один из сотрудников управляющей компании «ЖЭУ № 7» уверял журналиста, что территория возле дома регулярно посыпается песком, а на льду делаются насечки.