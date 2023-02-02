Прокуратура нашла нарушения в работе УК после после травмы жительницы Нижнего Тагила

Проверка показала, что придомовая территория, которую обслуживает УК, находится в ненадлежащем состоянии, что и стало причиной перелома руки 25-летней жительницы дома. Пострадавшая пояснила, что наледь образовалась из-за схода снега с крыши, который застыл и превратился в ледяные бугры. При этом лед на дороге перед подъездом не был посыпан песком.