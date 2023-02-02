РЭО намерен финансово поддержать проект строительства КПО в Липецкой области

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил, что соглашение по данному комплексу подписали на ПМЭФ-2022. Уже готова дорожная карта, которая прошла все необходимые утверждения. Строительство должно начаться в текущем году, пишет newsnn.ru.
Буцаев подчеркнул, что документы по объекту удалось подготовить в минимальный срок. Российский экологический оператор готов финансировать проект через механизм облигационного займа.
Комплекс в Липецкой области позволит региону прийти к показателям федерального проекта по сортировке и снижению захоронения ТКО. В планах РЭО в этом году реализовать несколько десятков аналогичных проектов по всей России.
В свою очередь, обладминистрация провела обширную работу по подготовке и заключению концессионного соглашения между Липецкой областью и ООО “СтройСельхозГарант”. Документ регламентирует создание и эксплуатацию комплекса – КПО “Экотехнопарк Липецкого района”. Депутаты липецкого облсовета одобрили соглашение. Инвестор намерен обратиться в РЭО по поводу финансирования в самое ближайшее время.
Новый комплекс по обращению с ТКО будет обслуживать Липецк и три района – Хлевенский, Задонский и Липецкий. Проект реализуется в рамках федеральной программы “Экономика замкнутого цикла”.
Следует отметить, что РЭО не только финансирует подобные проекты, но и консультирует по поводу применения наиболее эффективных технологий обработки и утилизации отходов. Также компания помогает с проектами, которые основаны на концессионных соглашениях, финансируемых за счёт облигационных займов РЭО.
Сообщается, что Российский экологический оператор может покрыть до 95% инвестиционной стоимости таких проектов за счет облигаций, выпускаемых РЭО, с субсидированием 90% ключевой ставки Центробанка. Это означает, что концессионные проекты финансируются по ставке, которая ниже 5% годовых.