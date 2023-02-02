TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Сахар и гречка подешевели, а овощи подорожали в конце января в Свердловской области

2 февраля 2023, 09:38
Фото: 1MI
Статистику цен на продукты в регионе с 23 по 30 января обнародовал Свердловскстат. Некоторые позиции прибавили в цене, а некоторые подешевели.

Так, например, в цене снова поднялись овощи. Килограмм картофеля в среднем стоил 28,68 рубля (+1,45%), белокочанной капусты — 26,43 рубля (+1,65%), а моркови — 38,8 рубля (+4,96%). Также подорожали огурцы и помидоры, до 226,81рубля (+5,41%) и 172,64 рубля (4,85%) соответственно.

Кроме того, немного увеличилась цена на мясо, рыбу, колбасы и сыры, соль, муку, хлеб и макароны, яблоки, бананы. Литр водки в магазинах региона, так же как и неделей ранее, стоил 653,93 рубля.

Килограмм курицы за неделю подешевел до 160,99 рубля (-0,04%), десяток яиц обходился свердловчанам в 78,42 рубля (-1,58%), а литр молока — в 66,9 рубля (-0,59%). Цена на сахар в торговых точках снизилась до 60,12 рубля (-0,19%), а на гречку — до 106,71 рубля (-3,96%).

Также покупателям стали дешевле обходиться сливочное и подсолнечное масло, чай и печенье, консервы для детского питания и пшено.

На 37% подешевел за год «борщевой набор» в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Овощи снова взлетели в цене в Свердловской областиОгурцы и водка подорожали в 2023 году в Свердловской областиНа сколько подорожает водка в Свердловской области в 2023 году
#Евгения Сафина#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
Подпишитесь
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
Сегодня, 06:17
Деньги владельца ЕВРАЗа Романа Абрамовича от продажи «Челси» могут уйти в Украину
Сегодня, 09:41
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Вчера, 12:55
С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Вчера, 06:50
«Уралвагонзавод» по суду выплатит 45 млн долга за поставку оборудования
Сегодня, 04:51