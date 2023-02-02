Сахар и гречка подешевели, а овощи подорожали в конце января в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Так, например, в цене снова поднялись овощи. Килограмм картофеля в среднем стоил 28,68 рубля (+1,45%), белокочанной капусты — 26,43 рубля (+1,65%), а моркови — 38,8 рубля (+4,96%). Также подорожали огурцы и помидоры, до 226,81рубля (+5,41%) и 172,64 рубля (4,85%) соответственно.
Кроме того, немного увеличилась цена на мясо, рыбу, колбасы и сыры, соль, муку, хлеб и макароны, яблоки, бананы. Литр водки в магазинах региона, так же как и неделей ранее, стоил 653,93 рубля.
Килограмм курицы за неделю подешевел до 160,99 рубля (-0,04%), десяток яиц обходился свердловчанам в 78,42 рубля (-1,58%), а литр молока — в 66,9 рубля (-0,59%). Цена на сахар в торговых точках снизилась до 60,12 рубля (-0,19%), а на гречку — до 106,71 рубля (-3,96%).
Также покупателям стали дешевле обходиться сливочное и подсолнечное масло, чай и печенье, консервы для детского питания и пшено.