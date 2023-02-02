Серийный грабитель будет этапирован на суд в Нижний Тагил из Ростовской области

Евгений Ознобихин впервые был задержан по подозрению в совершении серий грабежей в феврале 2022 года и отправлен под домашний арест. Однако тагильчанин скрылся от следствия и продолжил совершать кражи. При этом, он придумал свой «фирменный» способ совершения преступлений — снимал квартиры посуточно и выносил из все, что можно.