Серийный грабитель будет этапирован на суд в Нижний Тагил из Ростовской области

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Евгений Ознобихин обвиняется сразу по четырем статьям уголовного кодекса РФ. Тюремные сроки ему грозят за тайное хищение чужого имущества, в том числе и с незаконным проникновением в помещение, кражи с банковского счета, а также грабеж с применением насилия.
Уголовное дело в отношении тагильчанина будет рассматриваться в Ленинском районном суде. Последнее заседание было назначено на 23 января 2023 года. Однако производство по делу приостановили, так как пока отсутствует реальная возможность присутствия обвиняемого на судебном разбирательстве.
По имеющейся в материалах дела информации, Евгений Ознобихин находится в исправительном учреждении ГУФСИН в Ростовской области. В связи с этим дело было приостановлено до его этапирования в ФКУ СИЗО № 3 ГУФСИН России по Свердловской области, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Евгений Ознобихин впервые был задержан по подозрению в совершении серий грабежей в феврале 2022 года и отправлен под домашний арест. Однако тагильчанин скрылся от следствия и продолжил совершать кражи. При этом, он придумал свой «фирменный» способ совершения преступлений — снимал квартиры посуточно и выносил из все, что можно.
Так, например, один из жителей Нижнего Тагила лишился телевизора, холодильника, стиральной машины и мягкой мебели на сумму около 100 тысяч рублей. У другого арендодателя Ознобихин украл хранившийся на балконе комплект летней резины и два стартера.
Снова задержать преступника удалось после того, как хозяин квартиры, которую он ограбил, запер его внутри помещения и вызвал полицейских.