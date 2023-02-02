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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

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Updated Сегодня, 12:12

Серийный грабитель будет этапирован на суд в Нижний Тагил из Ростовской области

2 февраля 2023, 12:10
Фото: 1MI
Дело Евгения Ознобихина, серийного грабителя квартир из Нижнего Тагила, будет рассматривать Ленинский районный суд после того, как его этапируют из Ростовской области в Свердловскую.

Евгений Ознобихин обвиняется сразу по четырем статьям уголовного кодекса РФ. Тюремные сроки ему грозят за тайное хищение чужого имущества, в том числе и с незаконным проникновением в помещение, кражи с банковского счета, а также грабеж с применением насилия.

Уголовное дело в отношении тагильчанина будет рассматриваться в Ленинском районном суде. Последнее заседание было назначено на 23 января 2023 года. Однако производство по делу приостановили, так как пока отсутствует реальная возможность присутствия обвиняемого на судебном разбирательстве.

По имеющейся в материалах дела информации, Евгений Ознобихин находится в исправительном учреждении ГУФСИН в Ростовской области. В связи с этим дело было приостановлено до его этапирования в ФКУ СИЗО № 3 ГУФСИН России по Свердловской области, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Евгений Ознобихин впервые был задержан по подозрению в совершении серий грабежей в феврале 2022 года и отправлен под домашний арест. Однако тагильчанин скрылся от следствия и продолжил совершать кражи. При этом, он придумал свой «фирменный» способ совершения преступлений — снимал квартиры посуточно и выносил из все, что можно.

Снимающий посуточно квартиры грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле
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Так, например, один из жителей Нижнего Тагила лишился телевизора, холодильника, стиральной машины и мягкой мебели на сумму около 100 тысяч рублей. У другого арендодателя Ознобихин украл хранившийся на балконе комплект летней резины и два стартера.

Снова задержать преступника удалось после того, как хозяин квартиры, которую он ограбил, запер его внутри помещения и вызвал полицейских.

Тагильчанин запер в квартире грабителя из-за отказа вернуть похищенное
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