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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Система сопровождения участников СВО и их семей появится в России

2 февраля 2023, 07:08
Фото: 1MI
В России планируется разработать систему сопровождения участников специальной операции и их семей. Также будет разработана программа профессиональной переподготовки и трудоустройства военных.

По словам секретаря Совета безопасности России Наиля Мухитова, в настоящее время органами власти началась разработка системы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей, пишут «Новые известия».

Он напомнил, что домой вернутся не только здоровые, но и те, кто получил ранения. Поэтому задача властей — предоставить им особую заботу, медпомощь и соцподдержку, пишет «Российская газета».

В июне 2022 года начал работу благотворительный фонд поддержки участников СВО. В Минобороны заявили, что эта организация будет оказывать медицинскую и психологическую реабилитацию военнослужащих.

#Ирина Кирилова#Система#Спецоперация#Сопроводение#Помощь#Общество
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