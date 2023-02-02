Система сопровождения участников СВО и их семей появится в России

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
По словам секретаря Совета безопасности России Наиля Мухитова, в настоящее время органами власти началась разработка системы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей, пишут «Новые известия».
Он напомнил, что домой вернутся не только здоровые, но и те, кто получил ранения. Поэтому задача властей — предоставить им особую заботу, медпомощь и соцподдержку, пишет «Российская газета».
В июне 2022 года начал работу благотворительный фонд поддержки участников СВО. В Минобороны заявили, что эта организация будет оказывать медицинскую и психологическую реабилитацию военнослужащих.