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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 33 рублей

2 февраля 2023, 07:12
Фото: 1MI
Власти Свердловской области анонсировали размер стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга.

Проезд от остановки до остановки для екатеринбуржцев обойдется в 33 рубля, следует из проекта постановления РЭК. Акт опубликован на официальном сайте комиссии. Заседание ведомства запланировано на 9 февраля. В случае, если акт утвердят, стоимость проезда увеличится на 1 рубль.

В Нижнем Тагиле повысили стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 24 рублей
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Ранее в Нижнем Тагиле цена проезда в маршрутках и автобусах увеличилась до 24 рублей. Рост размера оплаты согласовали 7 декабря 2022 года. До этого фиксированная стоимость передвижения в рамках города составляла 22 рубля. Изменения актуальны с первого дня текущего года. Цена по льготному тарифу также увеличилась на 2 рубля — до 16 рублей за билет.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общественный транспорт#Новый тариф#Тариф#Проезд#Транспорт
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