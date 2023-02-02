Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 33 рублей

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Проезд от остановки до остановки для екатеринбуржцев обойдется в 33 рубля, следует из проекта постановления РЭК. Акт опубликован на официальном сайте комиссии. Заседание ведомства запланировано на 9 февраля. В случае, если акт утвердят, стоимость проезда увеличится на 1 рубль.
Ранее в Нижнем Тагиле цена проезда в маршрутках и автобусах увеличилась до 24 рублей. Рост размера оплаты согласовали 7 декабря 2022 года. До этого фиксированная стоимость передвижения в рамках города составляла 22 рубля. Изменения актуальны с первого дня текущего года. Цена по льготному тарифу также увеличилась на 2 рубля — до 16 рублей за билет.