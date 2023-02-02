Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 33 рублей

Ранее в Нижнем Тагиле цена проезда в маршрутках и автобусах увеличилась до 24 рублей. Рост размера оплаты согласовали 7 декабря 2022 года. До этого фиксированная стоимость передвижения в рамках города составляла 22 рубля. Изменения актуальны с первого дня текущего года. Цена по льготному тарифу также увеличилась на 2 рубля — до 16 рублей за билет.