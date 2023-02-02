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Суд арестовал полицейского в Нижнем Тагиле после смерти задержанного в служебном авто

2 февраля 2023, 08:06
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле прошло заседание суда, на котором полицейскому Максиму Онучину избрали меру пресечения в виде 1 месяца и 27 дней ареста. В служебном автомобиле правоохранителя умер задержанный.

На заседании присутствовала жена погибшего Сергея Шамрина — Юлия. Она выразила надежду на то, что «если правосудие к ним [полицейским] лояльно отнесется, не дай бог, все равно божья кара их настанет».

На скамье обвиняемых появился лейтенант Максим Онучин, следствие запросило для него 1 месяц и 29 дней ареста. Со слов подсудимого, ни он, ни его коллеги не хотели причинить вред погибшему жителю Нижнего Тагила. Свою вину полицейский не признает.

Позже судья удалилась в совещательную комнату, а затем вернулась с вердиктом. Максима Онучина арестовали на 1 месяц и 27 дней, сообщает Е1 из здания суда.

С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
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Напомним, что Сергей Шамрин скончался в полицейском УАЗике на глазах у супруги и сотрудников правопорядка. Мужчина шел с кладбища, а правоохранители посчитали его слишком пьяным и задержали. Гибель жителя Нижнего Тагила зафиксировала на видео его жена. Все случилось на территории ОП-17 на улице Тельмана, 40.

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