Суд арестовал полицейского в Нижнем Тагиле после смерти задержанного в служебном авто

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
На заседании присутствовала жена погибшего Сергея Шамрина — Юлия. Она выразила надежду на то, что «если правосудие к ним [полицейским] лояльно отнесется, не дай бог, все равно божья кара их настанет».
На скамье обвиняемых появился лейтенант Максим Онучин, следствие запросило для него 1 месяц и 29 дней ареста. Со слов подсудимого, ни он, ни его коллеги не хотели причинить вред погибшему жителю Нижнего Тагила. Свою вину полицейский не признает.
Позже судья удалилась в совещательную комнату, а затем вернулась с вердиктом. Максима Онучина арестовали на 1 месяц и 27 дней, сообщает Е1 из здания суда.
Напомним, что Сергей Шамрин скончался в полицейском УАЗике на глазах у супруги и сотрудников правопорядка. Мужчина шел с кладбища, а правоохранители посчитали его слишком пьяным и задержали. Гибель жителя Нижнего Тагила зафиксировала на видео его жена. Все случилось на территории ОП-17 на улице Тельмана, 40.