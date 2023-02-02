Суд арестовал полицейского в Нижнем Тагиле после смерти задержанного в служебном авто

Напомним, что Сергей Шамрин скончался в полицейском УАЗике на глазах у супруги и сотрудников правопорядка. Мужчина шел с кладбища, а правоохранители посчитали его слишком пьяным и задержали. Гибель жителя Нижнего Тагила зафиксировала на видео его жена. Все случилось на территории ОП-17 на улице Тельмана, 40.