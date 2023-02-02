Суд арестовал второго полицейского в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в авто

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Запрос на аналогичный срок заключения под стражу прозвучал и для другого полицейского из Нижнего Тагила — Максима Онучина.
Во время процесса Павел Горшков был сдержан и молчалив. Со стороны защиты выступала его мама. Женщина рассказала, что сын никогда не был конфликтным, а друзья и близкие называют его отзывчивым человеком.
После того, как судья вернулась из совещательной комнаты, был оглашен вердикт — 1 месяц и 29 дней ареста. Такое же решение должностное лицо приняла и в отношении лейтенанта Онучина, сообщает Е1 из здания суда.
Напомним, что 29 декабря в Нижнем Тагиле правоохранители задержали местного жителя Сергея Шамрина. Мужчина шел с кладбища и показался полицейским пьяным. Когда задержанного довезли до ОП-17, он был уже мертвым. Видеофиксацию смерти супруга произвела его жена, Юлия Шамрина.