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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Суд арестовал второго полицейского в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в авто

2 февраля 2023, 09:35
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продолжается суд над полицейскими, в служебной машине которых умер Сергей Шамрин. Второму правоохранителю, 22-летнему сержанту Павлу Горшкову, назначили 1 месяц 29 дней ареста.

Запрос на аналогичный срок заключения под стражу прозвучал и для другого полицейского из Нижнего Тагила — Максима Онучина.

Во время процесса Павел Горшков был сдержан и молчалив. Со стороны защиты выступала его мама. Женщина рассказала, что сын никогда не был конфликтным, а друзья и близкие называют его отзывчивым человеком.

После того, как судья вернулась из совещательной комнаты, был оглашен вердикт — 1 месяц и 29 дней ареста. Такое же решение должностное лицо приняла и в отношении лейтенанта Онучина, сообщает Е1 из здания суда.

С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
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Напомним, что 29 декабря в Нижнем Тагиле правоохранители задержали местного жителя Сергея Шамрина. Мужчина шел с кладбища и показался полицейским пьяным. Когда задержанного довезли до ОП-17, он был уже мертвым. Видеофиксацию смерти супруга произвела его жена, Юлия Шамрина.

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