Свердловская область получит 700 миллионов рублей на замену лифтов и газификацию

Из регионального бюджета в 2023 году выделят 400 миллионов рублей на установку новых лифтов взамен старых Асбесту, Нижнему Тагилу, Заречному, Лесному и Екатеринбургу. Также принято решение о выделении 352 миллионов на реализацию проектов капитального строительства в области газификации в Нижнесергинском, Красноуфимском и Алапаевском районах.