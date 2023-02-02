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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Свердловская область получит 700 миллионов рублей на замену лифтов и газификацию

2 февраля 2023, 07:33
Фото: 1MI
Более 700 миллионов рублей получит Свердловская область. На эти средства будут заменены старые лифты и созданы проекты капитального строительства в области газификации.

Это позволит улучшить условия проживания жителей муниципалитетов региона, сообщили в департаменте информационной политики.

Из регионального бюджета в 2023 году выделят 400 миллионов рублей на установку новых лифтов взамен старых Асбесту, Нижнему Тагилу, Заречному, Лесному и Екатеринбургу. Также принято решение о выделении 352 миллионов на реализацию проектов капитального строительства в области газификации в Нижнесергинском, Красноуфимском и Алапаевском районах.

В департаменте уточнили, что еще 20 миллионов рублей направят на обустройство контейнерных площадок. Средства получат Ивдель, Туринск, Кировград, Новоуральск, Сысерть, Красноуфимск, Нижняя Салда, Карпинск и Белоярский городской округ.

#Лифт#Газификация#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Ирина Кирилова
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