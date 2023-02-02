Свердловская область получит 700 миллионов рублей на замену лифтов и газификацию

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Это позволит улучшить условия проживания жителей муниципалитетов региона, сообщили в департаменте информационной политики.
Из регионального бюджета в 2023 году выделят 400 миллионов рублей на установку новых лифтов взамен старых Асбесту, Нижнему Тагилу, Заречному, Лесному и Екатеринбургу. Также принято решение о выделении 352 миллионов на реализацию проектов капитального строительства в области газификации в Нижнесергинском, Красноуфимском и Алапаевском районах.
В департаменте уточнили, что еще 20 миллионов рублей направят на обустройство контейнерных площадок. Средства получат Ивдель, Туринск, Кировград, Новоуральск, Сысерть, Красноуфимск, Нижняя Салда, Карпинск и Белоярский городской округ.